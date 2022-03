Juchelka (ANO): Zajímá mě, zda ministerstvo připravuje nějakou appku v ukrajinštině

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci,

bych chtěl velmi poděkovat, jak už naznačil pan poslanec Kaňkovský vaším prostřednictvím, že jsme měli opravdu včera velmi věcnou debatu, ptali jsme se na otázky, dostali jsme nějaké odpovědi a já moc děkuji úředníkům Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří připravili tento materiál v řádu opravdu bych řekl něco málo dnů. Mám samozřejmě k tomu ještě nějakých pár doplňujících dotazů.

Z hlediska sociálních služeb bude moci každý válečný uprchlík, a je to tak správně, čerpat veškeré služby, které se ho týkají, pokud já nevím je imobilní, má hendikepované dítě, senioři a tak dále, takže můj dotaz je, jakým způsobem se připravuje nějaká kompenzace právě pro poskytovatele sociálních služeb, to znamená to obce, kraje, pro nadregionální poskytovatele sociálních služeb, jestli to bude formou nějakých dotací přímo na ty poskytovatele nebo zdali se vypíše nějaký dotační titul na MPSV a každý z těch poskytovatelů se bude o ty finance ucházet sám. Už jenom z hlediska sociálního zabezpečení víme, že v tuto chvíli, pokud je to vypočítáno, tak na 200 tisíc válečných uprchlíků je to v rozpočtu zhruba jedna miliarda.

Pan ministr tady říkal, jakým způsobem jsou připraveni referenti úřadů práce a jakým způsobem komunikují například s bankami proto, aby mohli ten humanitární příspěvek vyplácet přímo na účet a nemuseli tam stát fronty a vyplácet to v hotovosti. Za to chci moc poděkovat, že se myslí i na ně.

Jen prosím a včera jsem to říkal i na výboru pro sociální politiku, abychom mysleli na finanční odměny a ohodnocení těch referentů, kteří jsou skutečně na chvostu žebříčku všech státních úředníků, abychom na ně mysleli i z hlediska této nadměrné práce, kterou dostali už díky zvýšeným cenám energií.

My v Ostravě jsme několik dnů tu závěrečnou - a v Bohumíně také - destinaci, kdy přijížděly vlaky s válečnými uprchlíky a ta zkušenost je skutečně taková, že oni vystoupí, co první chtějí, je najíst se, napít, vzít si nějaké věci, které si s sebou vzít nemohli v rámci humanitární pomoci, která na těch nádražích a v okolí je, jdou se potom ubytovat do těch ubytovacích zařízení, která tady stát podporuje 180 respektive 90 korunami pro dítě, tam vydrží několik dnů, odpočinou si a potom na základě svých dalších kontaktů putují dál, třeba do velkých měst, jako je Praha nebo Brno nebo dál třeba do západní Evropy, kde mají nějaké vztahy a kontakty a rodinné příslušníky.

Mě jenom zajímá, zdali ministerstvo, ale to je možná spíše otázka na ministra vnitra, připravuje nějakou appku v ukrajinštině, kde by všechny ty informace prostě skutečně byly pohromadě z hlediska právě těch úřadů, toho, na co mají váleční uprchlíci nárok, aby mohlo být všechno dohledatelné de facto on line v jejich rodném jazyce, zdali se něco takového připravuje, poněvadž by to opravdu ulehčilo všem těm organizacím, které pomáhají přímo v té první linii z hlediska komunikace, poněvadž nefungují někdy ani letáčky a možná, že je to třeba záležitost i Asociace krajů, aby se dohromady dala nějaká jednání a pomohlo se konkrétně právě takovýmto způsobem.

To zmocňovací ustanovení, které vládě vlastně umožní vládním nařízením čerpat ten příspěvek na solidární domácnost, já si myslím, že třeba už jako přemýšlíte nad nějakou částkou, jestli jste schopni nám tady říct, kolik by to tedy bylo, poněvadž jsme v posledních třech dnech samozřejmě viděli v tom návrhu zákona tu tisícikorunu nejdříve na byt, potom na osobu v maximálním počtu pěti, také mě zajímá, kde se vlastně vzala ta částka těch 180 respektive 90 korun, odkud to půjde, ty peníze, a zdali se uvažuje o navýšení, když teď víme, co se v Jihomoravském kraji děje, a zdali se myslí také právě na ty obce a municipality, které /i soukromníky, kteří mají větší počet bytů/ ubytovávají tyto válečné uprchlíky.

My máme v Ostravě připraveno 90 bytů podle slov našich představitelů. Dalších 400 bytů má u nás připraveno největší majitel bytů v Moravskoslezském kraji. Ty se potřebují dovybavit. V tuto chvíli mě jenom zajímá, jakým způsobem to bude finančně kompenzováno, nebo jestli se chystá nějaký systém, nebo je třeba ještě moc brzy. Já sám nevím, ale do budoucna tady podle slov vlády máme čelit až půl milionu válečných uprchlíků, které musíme někde ubytovat a musíme se nějakým způsobem s tím popasovat i z hlediska školství, zdravotnictví, nejen samozřejmě sociálu.

Takže to jsou de facto mé otázky. Samozřejmě že i my jako opozice podporujeme veškeré kroky vlády. Ohledně příspěvku na solidární domácnosti se už vyjádřila moje kolegyně Jana Pastuchová.

Děkuji moc.

