Juchelka (ANO): Změny způsobují chaos nejen mezi lidmi, ale také mezi samotnými referenty Úřadu práce

Moc děkuji. Já taky budu stručný. Mám tady návrh jednoho bodu, který bych v tuto chvíli rád odůvodnil. Jsem rád, že tady za mnou sedí pan ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, protože pokud to otevřeme dnes a opravdu jenom na pár minut, tak se můžeme dobrat nějakého zásadního výsledku hlavně pro ty, kterých se to týká.

Asi jste si všimli, že všude na území České republiky, obzvláště teda v Praze, se zpožďují výplaty sociálních dávek Úřadem práce, a to velmi bych řekl až o několik týdnů, ba měsíců. A nejde jenom o zpožďování v rámci finančních prostředků, ale také o zpožďování lhůt pro zpracování dávek a jejich následného schvalování, poněvadž lidských zdrojů, které tyto dávky vyplácí, a problém je v tom, že jich stále ubývá, tak těchto lidských zdrojů je čím dál tím méně, a ty nové, které naopak Úřad práce přijímá, tak ti naopak musí být těmi harcovníky zaškoleni a ten čas jim to ubírá, zdržuje je to a výsledek je stejně nejistý, poněvadž fluktuace v rámci Úřadu práce je velmi vysoká. Změny, které jsou bohužel vládní koalicí medializovány, tak jsou skutečně chaotické a způsobují chaos nejen mezi lidmi, ale také mezi samotnými referenty Úřadu práce. A celá řada lidí ani nechce se sociálním systémem mít nic společného, protože se v něm buď v tuto chvíli nevyzná, anebo je ta komunikace jednoduše odrazuje.

K opožděným výplatám finančních prostředků. Ono to má totiž dalekosáhlé důsledky pro ty samotné lidi například v tom, že když se nevyplácely dávky příspěvků na bydlení, a to několik týdnů, příspěvky na živobytí nebo na mobilitu, museli si někde půjčovat. A mně se dostává samozřejmě spousta mailů do mé e-mailové schránky. Cituji jeden z nich, kde píše maminka: Jsem matkou těžce postiženého syna, moje péče o něj je 24/7, který pobírá příspěvek na péči, ze kterého platíme Sipem z účtu nájem, elektřinu a plyn. Tento měsíc dodneška tato dávka nepřišla, a z účtu proto nemohlo odejít SIPO. Na Úřadu práce musím pravidelně odevzdávat výpisy z účtu o odešlém Sipu, a pokud je na výpisu jiný příjem než od státu, tak mi úřad sebere příspěvek na bydlení. Dnes je vypůjčím od dědy na úhradu SIPO z účtu, peníze vložím na svůj účet a budu se modlit, aby Úřad práce pochopil, že jsem tuto situaci musela řešit půjčkou. Stát tak může ze mě udělat neplatiče, a to je docela kruté.

Jak se tedy tady toto bude řešit? To je můj první dotaz. Bude Úřad práce, protože se zpozdil s výplatou dávek, dělat právě z lidí neplatiče? A jak bude zohledňovat, když jim třeba na účtu přistála půjčka od rodiny nebo nedej bože od nějakých lichvářů? Jak to budou vysvětlovat potom Úřadu práce, těm referentům a jak se Úřad práce zachová? Bude jim nějak krátit pomoc, protože mají třeba jiný příjem? To bude další tlak a administrativní náročnost právě pro všechny ty referenty Úřadu práce, kteří tam v tuto chvíli jsou na hraně svých možností. Klienti, kteří telefonují většinou do sluchátka, řvou, začínají být i v osobním kontaktu velmi agresivní, vulgární, referentům vyhrožují.

Pořád jsme upozorňovali na to, že agenda, kterou MPSV valí na Úřad práce, je prostě velká a dlouhodobě neudržitelná. Tyto problémy dostávají do psychických problémů zaměstnance, kteří tyto dávky zpracovávají. A samozřejmě, že to má potom velký vliv na zpracování dalších dávek, protože jedna mnohdy navazuje na druhou a jsou různě prokombinovány. On si skutečně nikdo nedovede představit, jak dokáže malinká kapka udělat velkou záplavu problémů, kterým v tuto chvíli ten Úřad práce čelí a hlavně ti klienti, kteří čelí velkým problémům, když se jim nedostávají v pravidelných termínech jejich dávky. A nebavíme se jenom o dávkách zaměstnanosti, respektive o dávkách pomoci v nezaměstnanosti, ale bavíme se o mobilitě, příspěvku na živobytí. Bavíme se o příspěvku na bydlení, o doplatku na bydlení. A toto všechno nevyřeší ta jednoduchá žádost o mimořádnou okamžitou pomoc. Například dávky hmotné nouze jsou napojeny na ostatní dávky, ať už třeba na přídavky na děti, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, který je napojený samozřejmě na doplatek na bydlení a tak dále a tak dále. Protože v tomhle případě, když se tyto dávky opozdí a nejsou třeba vyplaceny v kvartálním měsíci, tak v následujícím měsíci dostanou klienti vyplacen třeba dvojnásobek a má to dalekosáhlý vliv na dávky v hmotné nouzi jako takové, kdy zase musejí úředníci vydávat nová rozhodnutí nebo oznámení a zase se to všechno prodlužuje. Prostě nápor nejen na referenty, ale také jejich vedoucí, je razantní.

Proto bych chtěl tady tento bod otevřít, poněvadž by mě zajímalo, kolik tady těchto vyplacených dávek je v prodlení přes 30 dnů, přes 60 dnů, kolik jich je nevyřízených?

