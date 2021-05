Juchelka: Je to prachsprosté elitářství tady toto

reklama

Děkuji moc. Já budu mluvit k panu poslanci Ferjenčíkovi vaším prostřednictvím. Protože já jsem nemluvil o tajné, nebo veřejné volbě. Já jsem mluvil o svobodných volbách.

A já se vás ptám a nedostal jsem tu odpověď, zdali si od 20. hodiny budete postupně brát přestávky, abyste tu svobodnou volbu obstruovali a tím pádem zamezili poslancům, aby mohli hlasovat do dovolby Rady České televize.

A na pana Bartoška a na paní poslankyni Langšádlovou mám také dotaz, vaším prostřednictvím. Když tedy se bavíme konkrétně, tak nám řekněte, která ta občanská sdružení konkrétně a co porušují. Oni se možná ozvou. A pokud to máte samozřejmě od advokátní kanceláře pana Kučery, tak my jsme to probírali asi dvě hodiny na volebním výboru, mohli jste být přítomni, mohli jste se také vyjadřovat, mohli jste říkat, co vám na tom vadí. Tam byla velmi, bych řekl, vášnivá diskuse okolo toho. Pravděpodobně jste si neposlechli ani ten záznam a budete tady teď šermovat tím, co vám tady předloží pan senátor Smoljak. A samozřejmě doufám, že tam přečtete třeba i od toho právníka Kučery takové záležitosti, jako že třeba od tohoto občanského sdružení vidíme, že tam není aktivní Facebook, že nejsou aktivní na Facebooku, protože to je asi strašně důležité pro některé občanské sdružení, které by mělo nominovat. Možná že nám řeknete, které to občanské sdružení je významné, které může, že to třeba nemůže být na Jesenicku gymnastický klub, který vzdělává další trenéry, protože tam má fantastického dětského trenéra, protože po nich vlastně chceme jenom, aby platili koncesionářské poplatky, ale ne aby nějakým způsobem tu Českou televizi kontrolovali.

Je to prachsprosté elitářství tady toto. Řekněte mi konkrétně, kteří lidé vám z těch dvanácti vadí, proč vám vadí, co porušili za zákon, a hlavně co je nezákonného na těch občanských sdruženích. (Předsedající: Čas.) (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

