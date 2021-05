Ministr Zaorálek: Nepotřebujeme v Radě nikoho, kdo vyhrožuje

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, pánové, kolegové, já bych vás rád nejdřív informoval. Já jsem dostal dopis. Dostal jsem dopis od paní prezidentky Evropské vysílací unie paní Delphine Ernotte a generálního ředitele Biju Noela Karena. (?) Dostal jsem ho nejen já, dostal ho také premiér Andrej Babiš. A myslím také předsedové komor České republiky.

Já jsem se sešel s paní Ernotte, s paní prezidentkou Ernotte, i s generálním ředitelem v pondělí tento týden. Měl jsem s nimi debatu, samozřejmě ten dopis byl dopis, který mě informoval o tom, že Evropská vysílací unie sleduje dění v České televizi, kolem ní, i ve Sněmovně. Mně bylo sděleno během toho rozhovoru, který jsme vedli, že Česká televize patří k těm, která v současné době má nejvyšší důvěryhodnost a nejvyšší důvěru diváků vlastně v celé Evropě. Zároveň mi bylo řečeno, že dokonce Česká televize je televize, která během koronavirové krize tu důvěru veřejnosti ještě posílila.

Je to dneska televize, která v té střední Evropě je díky tomu vnímána jako nejsilnější i v porovnání s našimi sousedy, což je tedy podle nich pozoruhodná výhoda, kterou stále ještě máme. Zároveň jsme mluvili o tom, že dneska v době globálních platforem dochází k tomu, že právě ty globální platformy velice vytlačují roli veřejnoprávních médií. Mimochodem ta Evropská vysílací unie sdružuje nejenom veřejnoprávní televize a rádia, ale také soukromá, a říkají, že právě je tady hrozba, že ty globální platformy, jak oslabují roli těchto třeba veřejnoprávních médií, tak vlastně v něčem i podlamují identitu společenství, kterým ta veřejnoprávní média slouží a tudíž mít silné veřejnoprávní médium je dneska i součást budování toho společenství a je ho identity. Takže i to mi bylo řečeno, jeden z dobrých důvodů a silných důvodů, aby si Česká republika podržela takovou úroveň veřejnoprávních médií nebo veřejnoprávní České televize, jako má v současné době. A já věřím, že i v této Sněmovně se pravděpodobně můžeme shodnout na tom, že potřebujeme stabilní televizi právě proto, co jsme zažili teď v té době koronavirové, kdy skutečně Česká televize zřejmě sehrála mimořádnou roli v informování a v tom, jak se vytvářeno vědomí o tom, co se děje a co je třeba si předat jako informace.

Zároveň samozřejmě dnes žijeme v době, kdy si myslím, že podobné médium můžeme potřebovat také z důvodů bezpečnostních. Ta doba je poměrně dost neklidná a nejenom koronavirus a epidemie, ale mohou být i jiné důvody, proč potřebujeme podobné veřejnoprávní médium a média pro to, abychom i podobné krize, které se bohužel mohou opakovat v jiné podobě, zvládli.

Takže já jsem byl přesvědčen, že najdeme důvody pro to, aby byla stabilní Česká televize a že je to náš společný zájem. Stejně si proto myslím, že by si Česká televize zasloužila i takovou Radu, která jí v tomhle bude pomáhat a v tomhle ji podrží, v téhle roli vůči veřejnosti právě pro ty kritické doby, které mohou přijít, což nemůžeme vyloučit.

Ty debaty s paní prezidentkou a s panem ředitelem se účastnila také evropská komisařka Věra Jourová, která má na starosti pokud vím také média a ta mě znepokojila tím, že mi řekla, že ví, že mezi kandidáty, kteří se hlásí a kteří jsou nominovaní do té volby, je např. jeden, který jí vyhrožoval veřejnou popravou za její postoj k nošení zbraní, nebo usnadnění nošení zbraní. Řekla mi, že to je něco, co je podle ní velice za hranou, co se týče osob, které by měly být voleny do takového orgánu. A já bych s ní v tom tedy souhlasil. Pokud někdo takovýmto způsobem vyhrožuje, tak se domnívám, že takový typ lidí nemá co dělat v podobné instituci a bral bych to vážně. Dokonce pokud je tam více takových, tak jsem přesvědčen, že pak taková Rada nebude schopna sloužit v tom, co jsem řekl, jako Rada, která je připravena podržet Českou televizi ve chvíli, kdy budeme třeba mimořádně silně právě podobné médium potřebovat a která by jí pomáhala se stabilizovat, spíše než naopak. Takže já jsem přesvědčen, že v české radě potřebujeme ne ty, kteří vyhrožují, ale ty, kteří jsou připraveni tam kvalitně pracovat.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



Já samozřejmě respektuji Sněmovnu jako místo, kde se odehrávají volby, které jsou suverénní, a proto samozřejmě nemá smysl, abych si stěžoval, že se tady do toho užšího výběru nedostali postavy, které jsem já sám volil jako pan Jaromír Volek nebo Petr Pospíchal, ale to je můj osobní problém, že jsem s těmito volbami neuspěl. Ale jde mi o to, abychom skutečně do té Rady se snažili volit a dostat ty, kteří jí budou pomáhat, aby Česká televize zvládala tyhle role, o kterých mluvím, a funkce, o kterých mluvím a které by měla být připravena zvládnout i do budoucnosti. A právě proto, že bych byl rád, aby se tam nedostali ti, kteří, jak jsem říkal, jsou schopni spíš vyhrožovat, než v tomhle pomáhat, tak se také připojuji k tomu, aby ta volba byla veřejná. Já si také myslím, že v této situaci je velmi důležité, abychom udělali maximum pro to, aby Česká televize si udržela tu pozici, kterou dneska v Evropě má. Já si pořád myslím, že to je pro Českou republiku výhoda, že má tak silnou veřejnoprávní instituci, jako je česká veřejnoprávní televize, protože mám možnost trochu srovnat a vím, že to je ve střední Evropě už docela vzácnost.

Takže já vás jednak prosím o to, abyste dobře zvážili, koho do té Rady České televize dneska budeme volit a zároveň se přimlouvám za veřejnou volbu, protože ta situace je kolem toho, jak vidíte, poměrně velmi napjatá.

