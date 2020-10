Juránek (KDU-ČSL): Část těchto peněz bere obcím a část se bere krajům

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, KDU-ČSL zcela určitě tento kompenzační bonus, tento zákon, podpoří. Je to správný přístup a řeší to tuto malou skupinu, ale významnou skupinu pro budoucnost našeho národa. (V sále je velký hluk a velmi špatná slyšitelnost!)

Já tedy nicméně chci upozornit na to, odkud se berou tyto příjmy a chci tam zdůraznit, že se část těchto peněz bere obcím a část se bere krajům. Přesně, jak to řekla paní ministryně, je to částka, která je z jedné strany, co se týká obcí, vykryta už z minulé kompenzace, a to tím způsobem, že je to dopočitatelné. Co se týká krajů, tady nicméně nebyla ta kompenzace udělána v tuto chvíli žádná a náklady krajů jsou vyšší, než jsme se v tuto chvíli z různých materiálů dozvěděli, to znamená tady zcela určitě nebudeme dávat my sami pozměňovací návrh, protože už zde dva tyto pozměňovací návrhy byly, takže tady podpora krajům z naší strany zcela určitě bude.

Ing. Stanislav Juránek KDU-ČSL



Co je však ještě docela důležité, je abychom se systémově zamysleli nad tím, jak to u všech těch bonusů směrem do budoucna bude. A z toho důvodu jsem přesvědčený o tom, že by Poslanecká sněmovna měla mít vždycky dostatečné informace o těchto dopadech. Ono potom, když se to spočítá, ty dopady jsou jiné. Abychom měli ty dopady i směrem nahoru i směrem dolů především na obce a abychom se snažili nějakým způsobem vyrovnat s kraji. Proto za KDU-ČSL navrhnu dodatkové usnesení, ve kterém budeme právě požadovat, aby byla Poslanecká sněmovna informována o tomto pohybu kompenzačního bonusu, jak zatěžuje v tuto chvíli zejména jednotlivé obce, protože ty obce jsou v této věci citlivější, a aby následně byla vždycky řešena kompenzace.

V tuto chvíli, co se týká tohoto pozměňovacího návrhu a obcí, jednoznačně toto bylo již vyřešeno dopředu, takže tam žádný bezprostřední požadavek není, a proto ani žádný pozměňovací návrh směrem k obcím nepodáváme. Ale je v každém případě zapotřebí, abychom měli určitý automat vzniku kompenzací směrem do budoucna a abychom o tom hlavně byli informováni. O tom tedy bude dodatkové usnesení, jehož text přečtu potom konkrétně v podrobné rozpravě.

