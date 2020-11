Juránek (KDU-ČSL): V první linii stojí také hejtmani a jejich týmy

reklama

Pane předsedající, paní ministryně, kolegyně a kolegové, když mně moje manželka šila tuhle roušku (a ona je na ní loď), tak mi říkala: Buďte skutečně všichni na jedné lodi.

A smyslem toho pozměňovacího návrhu, který dali senátoři, je, abychom nezapomněli na jednoho pasažéra, který by na té lodi měl být také, a tím jsou kraje. Není to jenom o tom, aby tam byli podnikatelé, aby tam byly obce a města /to si dovolím zdůraznit/, ale je to i o krajích. Je tady jedna věc, že se nad tím zamysleli, snažili se najít všechny prostředky, které skutečně třeba krajům kompenzovat a jsou doložitelné, a na základě zprávy z Ministerstva financí vymysleli návrh na 300 Kč. To jsou nějaké 3 miliardy, když to zaokrouhlíme, a ministerstvo mluví o nějakých 2,7 mld. nebo možná 2,8 mld., nevím teď přesně, jak to číslo vychází. To znamená, není to žádný přemrštěný požadavek.

A teď řeknu, proč bychom ty kraje měli vzít na palubu právě v rámci kompenzace a v rámci toho, co se vlastně děje s koronavirem a s pandemií. Víte, tady se zapomíná na to, že v té první linii kromě těch ostatních stojí také hejtmani a jejich týmy a celý ten bezpečnostní systém, který na krajích je. A protože hejtmanům ještě nikdo nepoděkoval a teď už je po volbách, tak já si dovolím všem hejtmanům, kteří nesli tuhle svoji tíži, poděkovat. Ale děkuji také všem krajům, protože ony musely nést zvýšené náklady na zdravotnictví. Všechny věci, které souvisely s těmito záležitostmi, nesly rozpočty jednotlivých krajů.

A já tady prosím i vás, kteří to sledujete, abyste skutečně pochopili, že ten kraj se bezprostředně podílel a podílí na všech tížích, které jsou spojeny s koronavirem. A jen pro vaši ukázku, co to znamená, to není jenom to, co se stane s koronavirem, ale uvedu třeba jako příklad Bečvu. Na té Bečvě vznikla havárie. Tu havárii musí někdo zaplatit. A ten někdo ze zákona je kraj. To znamená, že celou tu škodu, která tam je, která je teď na Bečvě /a tam já vůbec neřeším, kdo to způsobil nebo nezpůsobil, může to být způsobeno jakýmkoliv způsobem, i nahodilým/, tak tuhle škodu zaplatí kraj.

A tak je to i v koronaviru. Škody, které tam byly způsobeny, které se zobrazí nejen ve zdravotnictví, v tom, že se musely nakoupit nějaké další prostředky, se kterými se v rozpočtech nepočítalo, to všechno kraje musí uhradit.

A já teď prosím jenom o jednu věc. Zkusme být v téhle věci alespoň spravedliví, protože kompenzace prostřednictvím nějakých dotací - a já tady z nich vytáhnu jenom jednu věc, a to jsou dotace na dopravu - jestliže tady mluvíme o 4 miliardách, které byly krajům přislíbeny a správně by tam měly být v rámci rozpočtového určení daní, protože je to jasný výdaj, který je zapotřebí, pokud chceme mít v dobrém stavu silnice 2. a 3. tříd, tak byl dokonce při debatě s premiérem uznán a byl dokonce na dva roky vyčíslen nikoliv na 4 a 4 miliardy, ale bylo to odhadnuto na 12 miliard, a to tedy odpovídá zhruba 6 miliardám, aby se mohly kraje starat o takovou základní věc, jako jsou silnice 2. a 3. tříd.

Ale já se vrátím k tomu, že teď je spravedlivé hlasovat pro senátní návrh z toho důvodu, že je to minimum. Zcela určitě by dokázali všichni hejtmani, ať ti, kteří byli čerstvě zvoleni, tak ti, kteří byli i předtím, v zastupitelstvech spočítat, že je to víc než 3 miliardy, kolik musely kraje vynaložit na koronavirus navíc.

A já nebudu mluvit o tom, jestli se ta položka měla vzít odjinud nebo neměla. Já jenom prosím znovu - zkusme na tu jednu loď, na které jedeme v rámci toho koronaviru, přijmout i kraje, přijmout ty, kteří jsou také v první linii prostřednictvím hejtmanů a prostřednictvím bezpečnostního systému, který máme takto nastavený, a zkusme schválit pozměňovací návrh, který přišel ze Senátu. Já za KDU-ČSL konstatuji, že my zcela určitě podpoříme návrh v té podobě, jak přišel ze Senátu, ale samozřejmě, pokud neprojde, podpoříme alespoň ty, kteří byli uznáni za vhodné, aby na té lodi byli, to znamená, že zcela určitě budeme hlasovat i tak, jak jsme hlasovali předtím v Poslanecké sněmovně, pro ten původní poslanecký návrh.

