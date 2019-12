Jureček (STAN): O rozšíření spalovny v Ostravě by mělo mít rozhodující slovo město a kraj

Veřejných jednání o rozšíření spalovny, které proběhly v průběhu letošního roku, se zúčastnil i člen hnutí STAN a starosta Ostravy – Hošťálkovic Jiří Jureček. Záměr rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě – Mariánských Horách vyvolal bouřlivé diskuze a jeho schválení vlnu nevole u občanů i zastupitelů města a kraje. “Uvědomujeme si, že spalovny jsou a budou potřeba, ale přesto by měl stát, ve chvílích jako jsou tyto, nechat rozhodnutí na městu, popř. kraji.”, upozorňuje Jureček.

Město s výstavbou spalovny nesouhlasí především z obavy, že veškerý nebezpečný odpad z České republiky bude končit v Ostravě, což provozovatel spalovny společnost SUEZ a.s. vyvrací s tím, že Moravskoslezský kraj produkuje o 60% více nebezpečných odpadů na obyvatele, než ostatní kraje. Ročně vyprodukuje až 300 tisíc tun nebezpečného odpadu, z toho zhruba 40 tisíc tun spalitelného. Kraj proto aktuálně mnohem více odpadu vyváží k odstranění mimo své hranice do jiných krajů, protože v MSK ta kapacita není. Kapacita spalovny by tedy sloužila pouze pro daný kraj. To, ale nemění nic na tom, že na území města Ostravy se už nachází několik významných emisních zdrojů a nové průmyslové zdroje je potřeba do jeho rozlohy umisťovat s rozmyslem a s přihlédnutím k místním přírodním a zejména k emisním podmínkám.

Zástupci hnutí STAN zastávají stanovisko, že termická likvidace odpadů je ekologičtější než skládkování. Vláda navíc schválila novou odpadovou legislativu, podle které od roku 2021 platí výrazné omezení možnosti skládkování pro významné množství nebezpečných odpadů. Odpadu navíc neustále přibývá, tudíž je jasné, že se do budoucna spalovnám nevyhneme, protože budeme muset větší část nebezpečného odpadu likvidovat termických procesem. “Jde proto především o to, kde spalovny budou stát a jak budou provozovány. Odpůrci spalovny však často nechtějí slyšet nezpochybnitelná fakta a nechávají se strhnout emocemi. Je proto nutné tuto debatu posunout z emoční roviny do racionální. Poslední slovo by ale pořád mělo mít město.“, Jureček dodává.

Vzhledem k faktům se není nutné obávat výraznějšího znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji, ale na druhou stranu by podle hnutí STAN bylo vhodnější, vzhledem přeexponované lokalitě v Mariánských Horách, nechat současnou spalovnu sloužit tak, jak slouží, a postavit novou spalovnu mimo centrum města, například v bývalém areálu Hrušovských chemických závodů nebo na podobném vhodnějším místě mimo město. Jedná se o lokality s menší zastavěnosti a s nižší koncentrací obyvatel, bez vazby na bytovou zástavbu.

Během roku 2019 byl projekt rozšíření spalovny představen a projednán, byla zpracována dokumentace, vypořádány připomínky zúčastněných stran, uskutečnila se dvě veřejná projednání. Na začátku prosince byl záměr rozšíření spalovny Ministerstvem životního prostředí, i přes protesty města Ostravy, schválen. Hnutí STAN je zastáncem rozhodování co nejblíže občanům a přesunu rozhodovacích kompetencí směrem k samosprávám jako je město a kraj, proto s rozhodnutím “o nás bez nás” jako v případě spalovny, nesouhlasí.

Další vývoj budeme bedlivě sledovat a budeme připraveni konstruktivně a věcně jednat o přemístění dalšího byť minimálního potenciálního zdroje emisí mimo centrum města.

