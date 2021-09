Jurečka (KDU-ČSL): Brutálně neférové neetické volební téma

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající. Pane premiére, kolegyně, kolegové, já si dovolím jenom stručně několik poznámek.

Ale přiznám se vám, nevím, jak to působilo na lidi tady, kteří sledují dění ve Sněmovně. Politik, který chodí a říká - já, já, já. To není normální politik. Já když jsem četl spoustu knih a rozhovory třeba, které zaznamenávaly politické působení Tomáše Garrigua Masaryka, nebyl to politik, který by chodil a říkal - já, já, já, jsem založil tady československý stát. Byl to politik, který sloužil a mluvil o těch, pro které to dělá. Nemluvil o sobě.

Neslyšel jsem Angelu Merkelovou, která by říkala - já, já, já. (Poslanec za ANO - Ich, Ich, Ich.) Ich, Ich, Ich, ano správně. Slyšel jsem političku, která vždycky říkala - dělám to nejlepší, co mohu pro své občany, pro Německo, pro Evropu. Vy tady přijdete a říkáte - já jsem všechno vymyslel. Mluvíte tady o tom, že tady někomu jde o nějaké benefity z platu. To mluvíte i o svých poslancích, že tady jsou jenom ze zištných důvodů?

I je stavíte do této role? Poukazujete na opozici, že nic neudělala? Safra, pane premiére, tady sedí pan docent Svoboda, pan profesor Válek, lidi, kteří to dělají v praxi, tu záchranu životů, kteří o tom roky píší, edukují ty lidi. Jak si vy můžete dovolit tady říkat, ukazovat na opozici doprava a říkat, že "Nic jste neudělali." Jako proberte se. Myslím si, že nikdo nemá nic proti tomu, aby vyšla osvětová brožura. Ale proč tam je na konci článek a fotka premiéra? Proč tam není silný příběh někoho, kdo prožil onkologické onemocnění, kdo může dát osobní svědectví, motivaci, podporu? To bych pochopil. Ale nevysvětlíte nikomu tři týdny před volbami, když ta brožura má vyjít, že tam je váš článek, že si z toho děláte na tématu rakoviny, onkologických pacientů, brutálně neférové a v medicíně důležité neetické, neetické volební téma.

Já vás, pane premiére, žádám, a žádám i pana ředitele veřejné zdravotní pojišťovny, ať ta brožura nevychází. Jinak je to podle mě, myslím, jasný, pádný podnět pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, aby se tím zabýval. Děkuji. (Potlesk zprava.)

