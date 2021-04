Jurečka (KDU-ČSL): Koaliční poslanci navrhují usnesení s úkolem pro vlastního ministra. Tomu nerozumím

reklama

Děkuji. Když jsem poslouchal návrh usnesení, který tady přednesl kolega pan poslanec Rais, tak se přiznám, že když takovéto usnesení navrhují poslanci opozičních stran, tak tomu plně rozumím. Ale když usnesení s úkolem pro vlastního ministra navrhují předkladatelé dvou koaličních vládních stran ANO a ČSSD, tak tomu úplně nerozumím.

Já jsem zažíval praxi toho, že když jsem byl ministrem, tak poslanecké kluby koaličních stran se mnou komunikovaly, a když byl problém, tak jsem se s nimi sešel a dokázali jsme to řešit. Vůbec nerozumím tomu, proč tady nejste schopni se dohodnout v rámci vlády, proč premiér tady říká jiná stanoviska než ministr školství, proč Sněmovna v této věci má úkolovat ministra a takovýto podnět přichází od poslanců koaličních stran. Tomu opravdu vůbec nerozumím. Ale budiž. Klidně. Bavme se tady o těchto věcech.

My podporujeme to, aby tady byl především jasný řád, aby už studenti věděli, co je skutečně čeká. Myslím si, že mnoho ředitelů škol k tomu přistupovalo velmi zodpovědně a využije ty podmínky, které upravil ministr školství. Co je samozřejmě důležité, tak aby vysoké školy třeba reagovaly na rozdílné maturity v tom případě ze strany slovenských studentů, kteří se budou ucházet o místa v rámci přijímacích řízení na vysoké školy. To je asi velmi palčivý problém. A o tom jsem nezaznamenal, že by v tom usnesení byla nějaká zmínka. A i na to by se mělo reagovat.

A poslední, ale to je jenom taková spíš ilustrující poznámka vůči tomu, jak to tady funguje, v této Sněmovně. Před dvaceti minutami tady vládní hnutí ANO si vezme přestávku na jednání klubu a vyobstruuje bod, protože řekne, že usnesení nedostali písemně. Tak máme sto chutí jako opozice si vzít taky teď přestávku a říct, že jsme nedostali to usnesení písemně na každou lavici, že se potřebujeme poradit. Tak si jenom řekněme, jakým způsobem a dvojím metrem vy tady měříte. Když se vám to hodí, tak to zneužijete. A když to potřebujete, tak teď tady budete apelovat na to, ať se to doprojedná. Toto určitě není fér přístup.

