Jurečka (KDU-ČSL): Komu se lidé z vedení agentury budou zodpovídat?

Vážený pane předsedající,

já se omlouvám, já jsem vbíhal zrovna do sálu. Milé členky vlády, členové, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi vystoupit stručně k této novele. Já jsem k ní nevystupoval, když byla projednávána v prvním, druhém, třetím čtení tady na půdě Poslanecké sněmovny, protože přece jenom oborově se více věnuji jiným tématům spojeným se zemědělstvím a s národním hospodářstvím, ale když jsem potom podrobněji sledoval projednávání v Senátu a ty výstupy, které k tomu byly, tak mě to donutilo přečíst si ten zákon, tuto novelu, úplně celou. A když jsem si to pročítal, tak jsem narazil na několik momentů a dovolte mi tady vyjádřit určité obavy, že si nemyslím, že - byť nám všem tady může ležet obecně sport a jeho budoucnost a jeho dobré fungování, efektivní financování, na srdci - mně jako člověku, který aktivně sportoval do doby než odešel tady do Prahy do politiky - mám pět dětí, pět kluků, aktivně sportují - mně to leží na srdci, jsem členem jedné i sportovní celorepublikové organizace. Není mně to jedno, ale několik momentů, které budí mé určité obavy v tom, aby ten účel byl pozitivně a dobře naplněn, tady mám.

Za prvé, jestliže se tady mluvilo o tom, že financování sportu a změna principů financování sportu je prioritou vlády, pak se přiznám, že nechápu, proč se to děje poslaneckým návrhem, protože vždycky poslanecký návrh prostě nese - a i já mám tu trpkou zkušenost - spoustu nedokonalostí a když tady třeba nebyla vůle v rámci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak si myslím, že klidně Úřad vlády a pan premiér mohli převzít tu roli toho odborného garanta, který prostě bude tuto novelu předkládat, projde řádným připomínkovým řízením, vychytá všechny možné nedostatky a předloží to. Nebylo to v minulosti neobvyklé. Stávalo se to, že když třeba resortní ministr měl s něčím problém, převzal tuto klíčovou úlohu premiér a touto cestou šel. Takže nerozumím tomu, proč se to neudálo i v tomto případě.

Už to tady bylo zmíněno ze strany pana senátora, jestliže je tady takováto agentura s tak poměrně významným rozpočtem - a když se podíváme do adekvátně podobných struktur v rámci státní správy - tak je vždycky naprosto obvyklé, že jsou dány zákonné požadavky, minimální požadavky, které má představený té organizace plnit. A tady v případě toho předsedy, který je vlastně z hlediska požitků na úrovni prakticky ministra, tak tady není prakticky žádný požadavek, vyjma toho, že by měl pět let být v nějaké vedoucí funkci v rámci sportu, ale ani ta není definována, takže teoreticky z naší obce předseda Sokola, když to dělal pět let - se základním vzděláním - tak může splnit požadavky na předsedu této agentury. To stejné i v případě místopředsedů.

Já si kladu klíčovou otázku, komu se tito lidé z vedení této agentury budou zodpovídat? Jestliže máme ministry, ti se zodpovídají v rámci důvěry vyslovené Poslanecké sněmovny Poslanecké sněmovně. Poslanci je mohou interpelovat, jsou s nimi v přímém kontaktu, mají možnost vytvářet jednak určitý pozitivní tlak na to, aby ta ministerstva - pokud možno - fungovala efektivně, pozitivně a mohou se ptát tady, v tento okamžik, jaký bude ten kontrolní, motivační nástroj ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vůči těmto lidem. Oni vlastně vůbec poslanci senátory nemusí v ničem komunikovat a tak dále.

Dále otázka odvolatelnosti. Jsem si vědom, že je tam odkaz na etický kodex. Ale jestliže etický kodex si napíše vedení této agentury samo, předloží to do vlády, bude to schváleno, tak ten etický kodex prostě může být tak obecný a bezbřehý, že vlastně ani ta šance odvolat předsedu této agentury či jeho vedení přes porušení etického kodexu nemusí být v budoucnu vůbec žádnou zárukou.

Následně orgán Národní rady pro sport. Mně v tom zákoně chybí jakákoli zmínka o tom, na základě jakého klíče, jakým principem tito lidé budou do této rady nominováni, jestli budou zastupovat některé hlavní svazie (?) nebo to mohou být klidně lidé, kteří sice se sportem mají něco do činění, ale nemusí zastupovat ty faktické objektivní zájmy jednotlivých svazů.

Pak je tady zmíněn rejstřík. Tady bych řekl super věc. Mně se líbí princip toho rejstříku. Myslím, že to může mnoho věcí ve sportovním prostředí zpřehlednit, vést k očištění. Ale s čím mám trošku problém, že ten rejstřík není veřejný, že aspoň v některých obecných datech, jako je jméno - příjmení, mně neumožňuje se třeba podívat, jestli náhodou jiná sportovní organizace mě nevede jako člena, aniž já bych o tom nevěděl, nebo jestli je ta možnost se do toho podívat přes 106, přiznám se, to jsem nevyčetl, ale v rámci určité objektivity a transparentnosti bych asi čekal to, že se mohu nějakým systémem třeba přes Czech point podívat, u kterých sportovních organizací je moje osoba vedená, kde jsem člen, kdy případně si moji osobu započítávají a následně i díky tomu, že mě tam mají, si nárokují i určité finanční prostředky. To mi tam chybí.

A pak nikde jsem nenalezl, aby bylo naznačeno v tom zákoně, s jakou prioritou a v čem bude díky tomu, že vytvoříme tuto sportovní agenturu, lepší rozdělování finančních prostředků do sportu. V tom zákoně jsem to ani náznakem nezaznamenal. Aby třeba bylo řečeno, že se bude zohledňovat počet členské základny jednotlivých svazů, sportovních oddílů atd. To mi tam prostě chybí. Já nevím, teď máme nějaký systém, na který se tady nadává, který je považován za řekněme potenciálně korupční, ještě nevíme, jak ty kauzy dopadnou, já s tím systémem mám taky problém, ale kde je záruka, že tento systém bude lepší, v čem ta záruka je. Tak jestli mě může třeba pan předkladatel - a prosím, neberme to osobně, jsou to jenom mé otázky, na to odpovědět, budu velice rád.

Znovu říkám, asi by bylo dobré opravdu říci, ty výtky, připomínky jsou poměrně zásadní. My nerozporujeme, nebo já osobně, to, aby se tyto věci systémově změnily. Ale myslím si, že kdyby se to udělalo opravdu vládní novelou, vypořádáním kvalitním, meziresortním připomínkovým řízením, tak že bychom si do budoucna mohli ušetřit spoustu potom neideálních situací. Já jsem zažil za těch šest let to, že se tady spousty věcí s nadšením dělalo na koleně poslaneckou novelou. Ale neznám ani jeden případ, kdy bychom řekli - udělali jsme s nadšením nějakou velkou změnu poslaneckou novelou a bylo to opravdu dobré řešení. Vždycky jsme to tady opravovali za půl roku, za rok, ale tady prostě můžeme opravovat něco, co může mít velké důsledky, protože se tady bavíme řádově o šesti, sedmi, pokud naplní pan premiér sliby z hlediska financování sportu, možná o deseti, o dvanácti miliardách korun.

Děkuji za pozornost.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



