Jurečka (KDU-ČSL): Lidé mají obavy o dopady na životní prostředí i o znehodnocení jejich majetku

reklama

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, tak nejsou to interpelace na ostatní poslance, jsou to interpelace tady na premiéra, takže nemůžu odpovídat ve věci potravinové soběstačnosti, jak mě tady pan premiér nepřímo vyzýval. Nicméně ještě než se pustím do své interpelace, jenom poznamenám na margo té předchozí interpelace, že ta věznice v Uherském Hradišti je dlouhodobě v majetku státu, nikdy nebyla v majetku města Uherské Hradiště, takže péči za tento objekt má na svých bedrech dlouhodobě stát a je vizitkou státu potažmo vlády a resortů, jak ta věznice po třiceti letech od revoluce vypadá.

A teď, vážený pane premiére, se chci zeptat, na kolik vy osobně věnujete pozornost výběru lokalit, pokud jde o trvalé hlubinné úložiště vyhořelého jaderného odpadu. Protože já se opakovaně setkávám se zástupci dotčených obcí těch lokalit, o kterých se dneska hovoří, a ty mají velké obavy v tom, že to úložiště může významným způsobem ovlivnit nejenom sociální dopady toho regionu, tzn. znehodnocení jejich majetku. Zdali vy jako premiér se o to zajímáte a případně řešíte tyto otázky. Může to mít dopady na životní prostředí. Tito lidé mají obavy o stavy a kvalitu pitné vody, mají obavy o to, jak bude vypadat životní prostředí v době budování toho hlubinného úložiště, protože se bavíme opravdu o ploše, která zhruba 500 metrů pod zemí může mít až 400 hektarů.

Takže je to opravdu obrovský objem horniny, která se bude muset vytěžit a samozřejmě je také problém v tom, že dneska nejenom občané, ale i starostové obcí v zásadě nemají žádná významnější práva a nástroje, jak do procesu vstoupit a mají velký pocit, že nejsou bráni vážně, že jejich připomínky jsou vyřizovány formálně. A například majitelé pozemků se setkávají s tím, že jim po pozemcích chodí lidé bez jejich vědomí a provádějí buďto průzkum a nebo výzkum.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Doplňující dotaz: Já bych se chtěl zeptat, pane premiére, jestli vám přijde ten postup a jak je to dneska nastaveno v pořádku, kdy ten starosta je starostou obce, kde proběhlo i třeba závazné referendum, ale dnes v tom věcném návrhu zákona není počítáno s tím, že by ta obec mohla třeba mít i v tom procesu právo veto, nejsou v tom návrhu zákona opřeny nějaké možnosti jasných principů kompenzací pro ty dané obce i pro ty lidi, kteří v těch obcích žijí, protože jsem tady hovořil o tom, že ti lidé nejenom, že mají obavy o dopady na životní prostředí, ale mají obavy i o znehodnocení jejich majetku. Oni tam mají dneska nemovitosti. A je asi evidentní, že v okamžiku, kdy na té lokalitě bude jaderné úložiště, tak cena jejich nemovitostí poklesne, jestli toto těm domácnostem je ochoten stát v rámci tohoto návrhu kompenzovat.

A pak ještě jedna věc. Je to nevratný proces. V okamžiku, kdy se tam to jaderné palivo uloží, tak už ho nikdy není možné využít zpátky, jak je to navrhováno, jestli by nestálo za to zvážit i to, že s ohledem na posun technologií by bylo v budoucnu možné palivo ještě využívat. Děkuji.

Psali jsme: Jurečka (KDU-ČSL): Zaměřme se na know-how v oblasti boje s COVIDem z Taiwanu Jurečka (KDU-ČSL): O čem si můžeme rozhodnout na Hané, o tom si tam rádi rozhodneme Jurečka (KDU-ČSL): Je potřeba tyto finanční prostředky brát přímo ze státního rozpočtu Jurečka (KDU-ČSL): Jmenování nového předsedy Nejvyššího soudu musí být transparentní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.