Jurečka (KDU-ČSL): Náhrada za pracovní povinnost by neměla být rozhodným příjmem

reklama

Děkuji moc. Musím ještě říci, že mě tady zaujal pozoruhodný příměr pana kolegy poslance Nováka, který mluvil o tom, že u nich je takové, nevím, zda to bylo rčení, pravidlo brambora k bramboře, Mercedes na dvoře. Tedy přiznám se, nevím ve kterém období a ve kterém kraji to platilo, ale já coby člověk, který vyrostl od malička v hospodářství a těmato rukama vybral miliony brambor, tak jsem nikdy Mercedes na dvoře nepotkal. Ale tak to bylo trošku na odlehčení. Budu stručný. Chci říci, že tady vítám snahu MPSV, aby se narovnaly některé věci, které mohou při přetíženosti systému negativně dopadat na rodiny nebo na matky samoživitelky. Myslím si, že i v jiných případech jsme se snažili najít řešení, které reagovalo na přetíženost toho systému tak, aby to bylo komfortní pro lidi. I když už teď to komfortní není, protože samozřejmě je zde situace, kdy dochází ke zpoždění výplaty nejenom dávek v oblasti sociální podpory, ale i v mnoha jiných oblastech, které se týkají třeba i ošetřovného pro OSVČ a podobně.

Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 5% Strana, která má nejvíc mandátů 91% hlasovalo: 7608 lidí

Dovolil jsem si k tomuto tisku dát jeden pozměňující návrh a velmi bych poprosil, abyste zvážili jeho podporu, protože on jde v duchu, který tady paní ministryně tímto návrhem říká. Můj návrh se týká mediků. Včera jsem tady mluvil o otázce zdaňování jejich odměny za uloženou povinnost, ale prosím pěkně ono to má dopad na rodiny mediků a ty případy ke mně doputovaly v posledních dnech, kdy rodina má více dětí, tomu medikovi, tomu studentovi jenomže, bohužel, se to započítá také do základu pro případné přiznání sociální podpory, a byť ten medik si něco málo vydělá, tak hrozí reálně to, že rodina ztratí víc, než je výdělek toho medika. Ten medik potom ve finále, jeho rodina, z uložené pracovní povinnosti nemá žádný benefit a ten člověk pracuje zadarmo. Je to, bohužel, velmi zvláštní přístup. Chápu, že legislativa na to nemohla pamatovat, na tento stav, který tady bude a bude třeba trvat takovouto dobu, takže já prosím pěkně, zde dávám pozměňující návrh, aby v době, kdy tady již od loňského roku běží pandemie a dávám tam účinnost do konce tohoto roku. Aby náhrada za vykonání pracovní povinnosti krizového zákona není a nebyla rozhodným příjmem ve smyslu zákona o státní sociální podpoře a zákona o sociálních službách.

Fakt mi to vůči těm rodinám nepřijde fér. Chápu, že mi někdo namítne, jsou to třeba desítky nebo stovky rodin, ale pro mě osobně z principu, kdyby to byl jeden jediný případ, tak mně to nepřijde. Takže bych chtěl poprosit, jestli byste na toto mohla, paní ministryně, kladně reagovat. A poslankyně a poslance, kdybyste tento pozměňovací návrh mohli podpořit.

Děkuji moc.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jurečka (KDU-ČSL): Poměrně široká skupina živnostníků nemá vlastní provozovnu Jurečka (KDU-ČSL): A ti lidé měli žít z čeho? Jurečka (KDU-ČSL): Lidé mají obrovský strach, jak uživí své rodiny Jurečka (KDU-ČSL): Gratulace Arminu Laschetovi k zvolení novým spolkovým předsedou CDU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.