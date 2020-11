Jurečka (KDU-ČSL): Nemít tady kompetentního ministra je velká chyba vlády

reklama

Děkuji. Zákon, který opravdu má dobře sloužit občanům této země, investorům a státním úřadům. Ale bohužel, to se nestalo. Dostáváme tady do sněmovny zákon, u kterého s vysokou pravděpodobností očekáváme, že ve druhém čtení tady bude enormní tlak na velké množství pozměňujících návrhů. I sama paní ministryně to přiznává, že vlastně chce ten zákon doladit až v průběhu druhého čtení. To mně opravdu nepřijde šťastné. A když jsem se paní ministryně ptal, a to mně chybí i v samotné důvodové zprávě, aby se řeklo, tak kde jsou největší chyby, proč to stavební řízení v České republice tak dlouho trvá, a my všichni chceme, všichni chceme, aby se stavební řízení zrychlilo, kde jsou ty nejzásadnější momenty, proč to tak dlouho trvá? Protože vidíme, že i mezi jednotlivými kraji jsou velké rozdíly v délce stavebního řízení. A na to jsme nedostali žádnou odpověď, protože možná stačilo to, kdyby se někdo zamyslel, kde jsou ty nejkritičtější body pro prodlužování stavebního řízení, a řekl, budeme tady mít nastaven systém, že dokumentace přijde elektronicky, v jeden okamžik ji dostanou všechna připomínková místa, všechna místa, která dávají stanoviska, závazná stanoviska, a budou tady nepřekročitelné lhůty, do kdy se to musí vypořádat, a bude jasné, jaká může být nejdelší lhůta na případné přerušení stavebního řízení. A ty úřady budou mít jasně ohraničené mantinely. Kdyby se toto stalo, tak garantuji, že by délka stavebního řízení v České republice měla dány jasné limity, jasná pravidla.

To, že se poukazuje na některé dopravní stavby, že mají extrémně dlouhou dobu přípravy územního a stavebního řízení, to je potřeba se také podívat do jiných zákonů, a v těch jiných zákonech sněmovna za toto volební období už dvakrát udělala úpravy. V zákoně 416 už k tomu dvakrát došlo. Toto mně hodně chybí, aby stát postupoval v rámci nějakého systému. Ano, máme problém, všechny nás štve, ale uděláme popis toho problému, kde jsou ta nejkritičtější místa, a na ta místa se budeme soustředit. A ne že uděláme zásadní revoluci, od které ani ti, kteří v tom systému fungují 20 - 30 let, nejsou přesvědčeni, že to povede k tomu, že v České republice se zkvalitní průběh stavebního řízení a budou dobře hájeny všechny důležité momenty, které v tom stavebním řízení potřebujeme hájit, a to je nejenom zájem toho investora, toho stavebníka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Velmi bych se přimlouval za to, aby tady paní ministryně brala v potaz tyto připomínky, které si myslím, že jsou naprosto racionální, a musím říct, že mně také chybí to, že tady paní ministryně bohužel není, protože v prvním čtení, kdy se vede ta nejvíc obecná rozprava, o tom, proč ta norma přichází, jak je nastavena, tak nemít tady toho kompetentního ministra, který by u toho celou dobu byl, tak si myslí že je velká chyba vlády. A byl bych rád, kdyby toto vládní koalice brala v potaz, že to není standardní průběhu. Já si nepamatuji za těch sedm let, že by u nějakého jiného zákona se tady toto stalo takovýmto způsobem. Děkuji za pozornost.

