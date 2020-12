Jurečka (KDU-ČSL): Není jediným cílem chránit životy, vláda musí chránit i živobytí lidí

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové,

je tady důležitý bod v závěru tohoto roku těsně před Vánocemi a musím říct, že prodlužování stavu nouze je bod, který nemalá část občanů České republiky sleduje s obrovskou pozorností. Ano, jsou tady lidé, kteří to sledují s pozorností proto, protože spadají mezi ohrožené rizikové skupiny. Lidi, kteří mají sníženou imunitu a cítí se být ohroženi a je pro důležité, jaká opatření vláda zavádí, aplikuje pro ochranu jejich životů. Já musím říct za KDU-ČSL vždycky na prvním místě byla, je a bude ochrana životů lidí. Bereme to velmi vážně, a proto jsme dopředu říkali, že nebudeme se stavět do role opozice, která to odmítá, aniž by chtěla znát nějakou hlubší debatu o těch parametrech. Na druhou stranu ale, na jedné straně, pokud mluvíme o životech lidí, tak musíme mluvit také o živobytí těch lidí, protože ty věci z spolu také velmi úzce souvisí.

Nejenom mně, ale předpokládá, že většině tady z poslankyň a poslanců včetně členů vlády popisují lidé své příběhy, se kterými se setkávají. Lidé, kteří třicet let svého života - někdy tedy i méně, ale mnoho z nich - od revoluce prakticky věnovali budování nějakého svého snu, budování svého podnikání, své živnosti, své činnosti, do které dali všechno. Dali do toho úspory, úsilí, energii a obrovským způsobem je to naplňuje a naplňovalo. A v letošním roce se dostávají do extrémně složité situace, kdy už podruhé z důvodu opatření vlády mají zavřeno. K té první vlně nějakým způsobem mnoho z nich říkalo, my to chápeme, máme tady nějaké úspory, překonáme to, lidi nepropouštíme, držíme své zaměstnance. A teď v té druhé vlně ti lidé už přicházejí a opravdu jsou zoufalí a říkají, my už žádné úspory nemáme. My máme problém vůbec zaplatit odstupné těm zaměstnancům, které budeme muset propustit. A mnoho z nich říká, my víme, že na konci roku zavřeme a třeba své podnikání po pětadvaceti, třiceti letech ukončíme a budeme hledat jinou formu toho, jakým způsobem uživit sebe, své manželky, své děti, své partnery, partnerky.

A tady já mám velký apel na pana ministra, který - jsem pochopil z jeho řeči - i tento rozměr těch opatření vnímá a velký apel na pana premiéra, který teď před chvílí přišel. A my jako KDU-ČSL po tom opravdu voláme a dávali jsme tady i několik konkrétních návrhů a chceme to dělat dál. Prosím pěkně, změňte míru té podpory těm lidem, kterým je buď úplně zavřeno z nařízení vlády, anebo zásadním způsobem je to jejich podnikání omezeno a ztratili velkou část svých příjmů. Inspirujte se třeba těmi modely v Německu nebo v Rakousku.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Minulý týden tady padala z úst pana vicepremiéra Havlíčka slova o stoprocentních kompenzacích pro ty, kteří budou teď zavřeni. Ale opravdu těm lidem nemůže snažit kompenzační bonus ve výši 15 000, ze kterého musí odvést sociální a zdravotní, což prakticky čistého je zhruba 10 000 korun. Já vás oba dva členové vlády, kteří tady jste, pane premiére i pane ministře, teď vyzývám, zkuste třeba leden prožít za 10 000 korun čistého, přinést to domů vašim manželkám, vašim rodinám a říct - toto je teď jediný příjem. Zaplatíme z toho ještě elektřinu, zálohu, zaplatíme z toho zálohu na plyn a teplo a zůstane nám třeba sedm, šest tisíc a teď tady budeme z toho v Průhonicích žít.

Teď to nemyslím ironicky, teď to myslím pro ilustraci toho, jakým způsobem je potřeba pochopit, v jakých situacích se desetitisíce těch lidí ocitly. Ti lidé nikdy nestáli s nataženou rukou, že by něco chtěli po státu, ale teď opravdu se dostávají do extrémně složité situace, kdy opatření vlády, která se snaží i ti lidé s nějakou dobrou vůlí vnímat a chápat jejich potřebnost, ale dostávají je do neřešitelného rébusu potenciálních dluhových pastí, ztrát střechy nad hlavou, ztrát svých domovů, svých bytů apod.

Takže prosím pěkně, zvyšte kompenzaci alespoň na 20 000 korun. Oceňuji to, co se stalo minulý týden, že se aspoň umožnilo to základní, po čem jsme tady dva měsíce volali, a to je souběh těch různých typů podpor pro živnostníky. Napřed to nešlo, pak už to byl odmítáno z důvodu spíše politického a nakonec se to podařilo. Díky za to.

Ale minulý týden tady seděla paní ministryně financí a říkala mně, když jsem tady apeloval na tu nelogičnost, že část živnostníků, kteří v minulosti měli nějaký nezdar v podnikání, ale prochází řádně procesem oddlužení, tak dneska nemají nárok na kompenzační bonus.

Pane premiére, prosím pěkně, věnujte se této záležitosti, protože mnoho lidí jste tím dostali do úplně fatální situace.

Paní ministryně tady minulý týden tvrdila, že to bylo z důvodu, kdy tuto podmínku si položila Evropská komise při notifikaci kompenzačního bonusu. Já jsem paní ministryni před týdnem požádal, ať ten dokument s tím argumentem Evropské komise mně zašle. Nedostal jsem do dnešního dne nic. Já tomu nevěřím, že takový argument si Evropská komise dala. A pokud ano, jsem připraven v rámci Evropské lidové strany apelovat i na předsedkyni Evropské komise, aby takovou podmínku zrušila. Ale prosím pěkně, udělejte i vy z pozice premiéra pro tyto lidi krok, že se tato nesmyslná podmínka odblokuje. Aby lidé v oddlužení, kteří z rozhodnutí vlády přišli o možnost platit to oddlužení a přinést nějaké peníze domů, aby vůbec mohli existovat a fungovat.

A pak mám velkou prosbu na rychlejší administrativu. Standardně když podnikatel nezaplatí vůči státu, vůči Finančnímu úřadu, vůči veřejné zdravotní pojišťovně či Správě sociálního zabezpečení nebo Celní správě předem stanovené odvody, tak se s ním nikdo z těchto institucí nemaže. A tady nám píší lidé, kteří měsíc, měsíc a půl nedostali vyplacen kompenzační bonus. (Odmlka. Premiér hovoří v lavici s ministrem zdravotnictví.) Já se omlouvám, pane premiére, protože to jsou věci, které i lidé tlumočí vůči vám prostřednictvím nás tady ve Sněmovně, tak já bych byl rád, kdybyste to mohli vnímat aspoň tu chvíli, kdy já tady mluvím. A víte, že já nemluvívám dlouho.

Takže chtěl bych vás o toto poprosit, abyste tyto věci změnili, a požádat o to. A potom ještě jednu konkrétní věc na pana ministra zdravotnictví mám.

Pokud zpřísníte podmínky od 25. prosince na zítřejším jednání vlády, dostanete tím do velmi složité situace i mnoho farností v České republice a mnoho věřících. Protože farnosti najely teď na systém elektronických rezervací na mše svaté a mají na celý tenhle týden až do neděle rozběhnutý systém rezervací. Já vás tady z tohoto místa prosím, vládu České republiky, kdybyste to zpřísnění, které by potom případně se týkalo i bohoslužeb, udělali s výjimkou, že to bude platit až od pondělí příštího týdne. Protože si neumím představit, jak ten administrátor farnosti, jak ten kněz bude říkat: Tak vy, co jste se přihlásili teď od čtvrtka až do neděle, tak koho vás tady vyškrtnu, kdo na tu mši svatou nepůjdete. Přišli jsme o Velikonoce. Chápeme to jako věřící lidé, ale nechceme přijít takovým způsobem i o vánoční svátky.

A doplním jednu paralelu. Podívejme se na podmínky, které jsou v řetězcích při nakupování. A podívejme se na podmínky, které platí v kostelích. Je to naprosto neadekvátní z hlediska těch parametrů. Já bych prosil, kdyby ty podmínky mohly platit stejné pro všechny.

Řeknu ještě konkrétní příklad. Já jsem z pěti dětí. My se na třetí nebo na druhý svátek vánoční potkáme u mých rodičů, bude nás přes 30 lidí u nich na obědě. Když přijdeme k nám do kostela a budou platit podmínky zpřísněného stavu, tak kdo z naší rodiny tam nepůjde, byť se na tom obědě potkáme všichni? Tak se snažím prakticky ukázat, jaké to má dopady, a prosím z tohoto místa, abyste toto vzali jako vláda v potaz.

My za KDU-ČSL budeme navrhovat, pokud tady někdo ze členů vlády řekne, že vláda je připravena zvýšit kompenzační podmínky pro podnikatele, tak prodloužen stavu nouze maximálně do 8. ledna. A to jsme připraveni podpořit, pokud tady ze strany vlády jasně zazní, že vláda bere vážně situaci podnikatelů a je připravena zvýšit kompenzaci alespoň na 20 tisíc korun. A to si myslím, že je zásadní. Pane premiére, není jediným cílem chránit pouze životy, ale vláda musí chránit životy i živobytí lidí v České republice.

Děkuji.

