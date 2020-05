Jurečka (KDU-ČSL): Neznám rodiče, který by chtěl být do konce června doma na osmdesátiprocentní ošetřovačce

reklama

Děkuju. Jak jsme se tady dopoledne s paní kolegyní poslankyní Valachovou neshodli u tématu maturity z matematiky, tak přiznávám se, že teď, když jsem měl možnost si přečíst její pozměňovací návrh, přečíst si to odůvodnění, kde první věta reaguje opravdu na to, co tady teď zaznívá, že vlastně nejsou ty věci vyjasněny, není úplně vyjasněný ani postup a strategie otevírání a rozvolňování opatření, která se budou dotýkat školských zařízení, tak mi prostě dává logiku dát tady prostor rodičům, kteří opravdu z vážných důvodů se rozhodnou dítě ponechat doma, což samozřejmě pro ně ponese určité nároky a náklady z hlediska výuky atd. Ale pokud ti rodiče se takhle rozhodnou třeba z důvodu toho, že mají doma strach o osobu blízkou, která je ve společné domácnosti, aby třeba například nedošlo k ohrožení zdraví toho člověka, tak mi dává logiku dát nějakou garanci a svobodu rodičům v tom rozhodnutí, aby to ošetřovné tady bylo do konce června, aby toho mohli využít.

Teď promluvím zase z druhé strany jako táta pěti dětí. Na rovinu říkám, že prostě po téhle době, když to pozoruji doma, tak budeme velmi rádi, až ty děti budou moci jít do školy. Neznám moc rodičů, kteří by se těšili na to, že v okamžiku, kdy se ta opatření rozvolní, že by chtěli mít jak kvočna ta kuřata pod sebou. Ti lidé si potřebují odpočinout a většina z nich se těší do návratu do zaměstnání. Tohle je reálný stav.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale je tady asi nějaká skupina, myslím si, že to bude opravdu velmi malá skupina rodičů, která má nějaké určité objektivní důvody a má obavu a má strach. A myslím, že tomu bychom měli rozumět a vyjít tomu vstříc. Já chápu, co tady zaznívá, a já za poslední dva a půl roku z opozice to slyším velmi často, je to přílepek, není to legislativně úplně dobré a podobně, ale tentokrát ti lidé, kteří se na nás dívají, a rodiče, kteří k tomuhle vzhlíží, si myslím, že mají oprávněné obavy. A měli bychom se snažit, pokud to aspoň trochu jde a je vůle, vyjít tomu vstříc.

Takže za sebe - tento návrh, byť to třeba není úplně k ideálnímu sněmovnímu tisku a legislativní předloze, jsem připraven podpořit z těch důvodů, které jsem tady zdůvodnil a které jsou částečně popsány v tom odůvodnění. Nebude to brzdit otevírání školek. Rozhodnutí samospráv to nebude omezovat. Nebude to mít nějaké jiné dopady na otevírání prvních a druhých stupňů. Ale je to prostě určitá pojistka a určitá garance pro ty rodiče, kteří mají vážnou obavu a mají k tomu vážný důvod. Není to to, že by ti rodiče byli vesele, rádi do konce června doma na osmdesátiprocentní ošetřovačce. Přiznám se, takového rodiče já tedy neznám.

Psali jsme: Jurečka (KDU-ČSL): Výčet oborů je nelogický Jurečka (KDU-ČSL): Sledují nás tisíce lidí. Rozhodujeme o tom, jaká bude kvalita života občanů této země Jurečka (KDU-ČSL): Evropská komise je připravena masivně podpořit restart ekonomiky EU Jurečka (KDU-ČSL): Považuji za nemravné, aby stát vybíral silniční daň

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.