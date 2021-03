Jurečka (KDU-ČSL): Otevřený dopis poslancům Parlamentu České republiky ve věci otravy řeky Bečvy

reklama

Děkuji. Dobré odpoledne. Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolil bych si navázat na mé předřečníky, na to, co tady říkala před chvílí paní předsedkyně Pekarová Adamová i pan předseda Faltýnek, ať už zařazení těchto bodů dopadne jakkoli na program této schůze, a já podporuji, abychom o tomto důležitém tématu tady měli možnost hovořit, aby tady pan ministr, případně další členové vlády ty informace dali nejenom nám, ale i veřejnosti, ale aby se ta informace netýkala jenom očkování a postupu očkování, ale aby to byla informace, do které bude zahrnuta i aktuální situace postupu vlády v boji s pandemií, a také aby to byla informace, obsahující personální změny v resortu Ministerstva zdravotnictví především na pozici hlavní hygieničky, protože si myslím, že je potřeba, aby i tyto věci tady byly vyjasněny. Takže prosím, dávám doplnění, aby oba tyto body, které byly navrhovány, případně jestli tady byl nějaký další návrh, byly rozšířeny i o tento charakter informace.

A nyní k tomu samotnému, co si dovolím přinést já jako návrh na doplnění programu této schůze Poslanecké sněmovny, a sice jedná se o to, co už Poslanecká sněmovna podpořila, máme to na svém programu, ale bohužel zatím to nevypadá, že by se tento bod podařilo dostat na jednání, a to je, abychom mohli projednat bod sněmovního dokumentu pod číslem 7332, a to je zřízení vyšetřovací komise, sněmovní vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě.

K tomu mi dovolte říci pár věcí. Je to už více než půl roku, kdy se tato havárie odehrála. Dochází k opakovanému posunutí termínu, který je slibován vůči celé široké veřejnosti, že soudní znalec dopracuje znalecký posudek, na základě kterého bude dále policie ten případ vyšetřovat a případně bude směřovat k otázce, která může třeba vyústit i v konkrétní obvinění. Nicméně bohužel zatím, přestože na počátku celého příběhu jsme byli ujišťováni oběma ministry, jak ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, tak ministrem vnitra Janem Hamáčkem, že se tím orgány, ať už orgány v oblasti dozoru nad životním prostředím, nebo i Policie České republiky, intenzivně zabývá a že to bude otázka několika dnů, potom že to bude otázka několika týdnů, pak že to bude otázka do 20. prosince loňského roku. A stále bohužel ty termíny nejsou naplňovány. Naposledy byl tento termín posunut z konce února, ale nevíme na kdy. Myslím si, že tady by páni ministři měli, pokud se ty věci nepodaří posunout do konce března, zvážit, jestli mají setrvávat ve svých funkcích.

A teď mi dovolte také podpořit tento bod i tím, co nám všem, poslankyním a poslancům Parlamentu České republiky, adresovala veřejnost.

Já si tady dovolím ocitovat krátký dopis, který je velmi důležitý i pro to vaše rozhodování, zda tento bod na jednání této schůze zařadíme napevno tak, aby bylo možné jej projednat: "Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, otevřený dopis poslancům Parlamentu České republiky ve věci otravy řeky Bečvy, ve Valašském Meziříčí dne 9. března 2021, dovolujeme si vás společně oslovit ve věci otravy řeky Bečvy. Ta se stala 20. září loňského roku a my dodnes neznáme pachatele této katastrofy. Jsme si vědomi, že v těchto dnech, týdnech i měsících řešíte bohužel stále aktuální problematiku pandemie koronaviru a usilujete o udržení co nejpříznivějších podmínek ekonomických, sociálních a především zdravotních pro nás občany České republiky. Přesto vám zasíláme tuto naléhavou prosbu. Řeka Bečva byla na značné části toku zásadně poškozena. Drastické důsledky otravy nemají charakter pouze hospodářské povahy, úhyn desítek tun ryby, jedná se především o jen stěží napravitelnou ekologickou katastrofu. Loni v září došlo k totálnímu narušení celého ekosystému řeky Bečvy a jeho výsledkem byla mrtvá Bečva. Havárie zahubila ryby a další vodní živočichy a je velké štěstí, že nepostihla lidi, kteří se v řece a kolem ní pohybují. Návrat k původnímu stavu, pokud je to v plném rozsahu vůbec možné, potrvá dlouhá léta. Aby se podobná situace v budoucnu neopakovala, je zapotřebí zjistit příčinu jejího vzniku a k tomu je nutné znát původce otravy včetně způsobu, jakým se jedovaté látky do řeky dostaly. Ani půl roku od havárie se však nezdá, že by se kauza blížila rozuzlení a vyšetřování podle všeho směřuje do ztracena. Postup státního orgánu a institucí podílejících se na vyšetřování, od kterých bychom očekávali transparentní a důvěryhodný postup, totiž od počátku vzbuzuje jen další a další otázky mimo jiné shrnuté na stránkách PeticeBečva.cz, kterou podepsalo již bezmála 20 000 signatářů. Zarážející je zejména přístup České inspekce životního prostředí, který budí nedůvěru již od prvního dne po havárii. Sporná je také řada úkonů či procesních postupů Policie České republiky. Soudní znalec, Ing. Jiří Klicpera, který havárii šetří pro Policii České republiky, opakovaně odkládá zveřejnění svých posudků. Navíc se nyní sám ocitl v situaci, kdy musí policie prošetřovat jeho konání. V neposlední řadě je na místě zmínit nepříliš přesvědčivý přístup ministra životního prostředí a samotného vedení města Valašské Meziříčí k otravě. A mohli bychom pokračovat ve výčtu dalších kontroverzních rozhodnutí různých veřejných institucí či subjektů a jejich představitelů ve vztahu k této kauze. Výše nastíněné důvody zvyšují pochybnosti, zda je vyšetřování otravy vedeno korektně, a tak narušují důvěru veřejnosti ve státní instituce. Vzhledem k závažnosti této ekologické katastrofy se domníváme, že k řešení této neuspokojivé situace by mohlo přispět zřízení sněmovní vyšetřovací komise k havárii na Bečvě. Je nám známo, že návrh hlasovat o zařazení bodu ustanovení vyšetřovací komise má být po opakovaném neschválení Poslanecké sněmovně při nejbližší příležitosti předložen znovu. Prosíme vás tedy o podporu při nadcházejícím hlasování o zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě, v první řadě o schválení tohoto návrhu k zařazení bodu na nejbližší schůzi Sněmovny a následně také o samotné schválení a ustanovení komise. Tato vyšetřovací komise by mohla na základě důkladné analýzy dosavadního průběhu vyšetřování a vyhodnocení stávajících zjištění v součinnosti s místními aktéry, kterým doposud nebyl poskytnut dostatečný prostor k vyjádření a objasnění svědectví a souvislostí, vnést do šetření havárie na Bečvě více světla. V neposlední řadě by také mohla přispět k obnovení důvěry veřejnosti v objektivitu státních institucí.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, děkujeme vám za zvážení podpory našeho návrhu ke zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě. Děkujeme. S pozdravem Ing. Stanislav Pernický, předseda Českého rybářského svazu místní organizace Hustopeče nad Bečvou, Mgr. Jan Husák, organizátor protestních shromáždění, spoluautor petiční akce PeticeBečva.cz, Lenka Halová, organizátor protestních shromáždění, správce skupiny Bečva bez jedů a Mgr. Jiří Jurečka, správce skupiny Otrávená bečka nám není lhostejná."

Tito zástupci petičního výboru adresují tedy tuto výzvu vůči poslankyním a poslancům Parlamentu České republiky a já vás tady chci požádat, kolegyně, kolegové, abyste vyhověli i tomuto apelu veřejnosti České republiky, abychom zařadili tento bod jako první bod zítřejšího odpoledního jednání po polední pauze. Zatím tam není napevno zařazený žádný bod a chtěl bych vás poprosit, abychom tento bod zařadili. Myslím si, že jsme schopni ho zvládnout projednat, když bude politická vůle napříč kluby, korektně, rychle tak, abychom se mohli věnovat dalším bodům, které máme na této schůzi. Takže prosím pěkně o zařazení tohoto bodu na středu jako první bod po obědové pauze. Děkuji za pozornost.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Běž do řiti, Babiši. Jurečka výrazně přitvrdil. A tak hezky to začalo Sekera 500 miliard? To je jen do června, padla bomba od Schillerové Jurečka (KDU-ČSL): Počítá se s využitím lázeňských domů? Jurečka (KDU-ČSL): Žádáme o distribuci respirátorů potřebným ze státních hmotných rezerv

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.