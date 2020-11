Juříček (ANO): Je neobvyklé, jak zcela liberální trh při přijímání zahraničních investic má ČR

reklama

Dobrý den, dámy a pánové.

Tento tisk byl určen mně, samozřejmě člověku, který přece jenom se zahraničními investicemi má zkušenosti. Pohyboval jsem se nebo se pohybuji v řadě zahraničí. A jsem tomu rád, že tento tisk přišel k nám do Sněmovny, neboť jednak je to i požadavek Evropské unie, abychom co nejdříve přijali tento tisk, nebo tento zákon. Musím říct, že řada zahraničních investorů se také na uzavření tohoto zákona velmi těší, neboť přece jenom považuje, že tento zákon by mohl vytvořit větší fair play hry i v České republice.

Nechtěl bych to příliš, příliš debatovat, ale musím vám říct, že je neobvyklé, jak zcela liberální trh při přijímání zahraničních investic má Česká republika. Samozřejmě to souvisí s desetiletími,... (Vyčkává, po chvilce předsedající zvoní.) Děkuji. Souvisí to s těmi desetiletími, která jsme tady samozřejmě prožívali po 89. roce, kdy jsme byli naprosto otevřenou ekonomikou právě pro všechny zahraniční investice. Ale nicméně doba se postupně mění a je nutné si uvědomit, jaká rizika nám to skýtá. Svět se samozřejmě dělí, to všichni víme. Z hlediska národní bezpečnosti je bezpochyby potřeba, abychom některé věci uzavřeli.

Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 3361 lidí

Jenom pár věcí právě k těm pozměňovacím návrhům. Jsou tam tři pozměňovací návrhy, které jsou spíše specifikací, které se skýtají pod písmeny A1, A2 a A3; ale všechny ostatní pozměňovací návrhy v jakékoli vládě v budoucnosti příliš omezovaly ten manévrovací prostor. Proto i mé stanovisko v těch ostatních pozměňovacích návrzích bylo velmi nesouhlasné. Mohu se k tomu vrátit v těch jednotlivých pozměňovacích návrzích. Ale ať už obsah anebo čas omezovat vládě, jakým způsobem bude prověřovat tu zahraniční investici, je zbytečně svazující. Ať vlády budou vypadat jakkoliv v budoucnu, tak všechny ty vlády by měly mít tu možnost právě se na to dostatečně precizně podívat, protože dneska není problém, abyste v řetězení firem skryli záměr toho konečného vlastníka, o co mu skutečně jde. A samozřejmě může to být i tak, že převzetí existujících firem může znovu skrývat jistá rizika. Proto se k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům pak ještě vyjádřím, přestože hospodářský výbor na svém posledním zasedání některé z těch pozměňovacích návrhů doporučil. Ale myslím si, že to spíš bylo dáno tím, že tam došlo k jisté míře nepochopení. A dávat dodatečné termíny vládě, jak to musí udělat, si myslím, že je liché.

Mohu vám říct, že sám, když jsem investoval v Číně, tak jsem měl rok složené peníze na základní kapitál a rok jsem byl prošetřován, zda vůbec tu investici mohu zrealizovat. Takže jenom krátce, ty příběhy znám i ze Spojených států i z jiných zemí, takže si myslím, že by bylo velmi moudré, abychom to skutečně udělali podle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu.

Děkuji za pozornost.

Ing. Pavel Juříček, Ph.D. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Juříček (ANO): Vůbec si neumím představit, že bych mohl pracovat bez matematiky Juříček (ANO): Jaká bude vůbec motivace pro vytváření sdílených míst? Juříček (ANO): Když postavíte vyšší bariéru, ukáže se, že jsme ji schopni překonat Juříček (ANO): ČT je umírající firmou, fakta mluví jasně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.