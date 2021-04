Juříček (ANO): Jsem zvědavý, co vám řeknou ředitelé, kteří potřebují sestřičky v nemocnicích

reklama

Dobrý den, dámy a pánové, samozřejmě já už vidím úsměvy na vašich rtech, přestože máte roušky. Tak samozřejmě všichni asi cítíte, že můj názor bude zcela odlišný, byť pravděpodobně budu v této sněmovně možná jediný, který řeknu, že vlastně si neuvědomujete dopady a tady slibujete něco, možná z důvodu bohulibosti, že se ocení ženy apod. Před rokem byla úplně jiná situace. Měli jsme kompletní lockdown, a určitě jsme neměli 1600 nebo 1700 lidí na JIPkách a určitě jsme neměli v nemocnicích někde kolem 7,5 tisíce nemocných.

Jsem zvědavý, co vám na to řeknou ředitelé nemocnic, protože já jsem s nimi mluvil, a oni se diví, jak je možné, že teď v poslední fázi, kdy bojujeme s Covidem, kdy to máme dotáhnout, takže teď vlastně řeknete na bázi toho, že přidáváte ze 70 % ošetřovné tak na 80 %, což samozřejmě vy už jste to tady některé poslankyně a poslanci řekli, tak z 20 tisíc hrubé mzdy je normálně čistá mzda 17 120 Kč, a při ošetřování člena rodiny v případě 80% je to 14 206 Kč, jinými slovy, když nebudete chodit do práce, budete mít o 14 % méně čisté mzdy, než když do práce budete chodit. V případě, když to bude 25 tisíc, tak budete mít o 17 % méně, 83,3 %. V případě 30tisícového budete mít 82 %, takže jenom o 18 % méně. V případě 35tisícového platu budete mít o 19 % méně, 80,6, takže 19,3 %.

Jsem zvědavý, co vám na to řeknou ti ředitelé, kteří potřebují ještě ty zdravotní sestřičky udržet v nemocnicích, a za podnikatele vám mohu říct, za české podnikatele, že s tím naprosto zásadně nesouhlasí, protože rok se snažíme držet ekonomiku České republiky ještě přes všechny bariéry, které jsme jim udělali, např. včetně nemocenské, kterou zaplať pánbůh nakonec nebyla 100 %, ale byla tedy těch 60 + 370 Kč. Ale víte, co se stalo za ty dva týdny, nebo za ty tři týdny, co to funguje? Zvedla se nemocnost o 40 %. A vy chcete tady hovořit o tom, že přemýšlíte s důsledky? Nepřemýšlíte, nezlobte se. Já vím, že jste se domluvili napříč všech politických stran, ale to ještě neznamená, že jste se domluvili dobře. Nezlobte se, já s tímto zákonem nemohu souhlasit a budu hlasovat proti. Děkuji.

