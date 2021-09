Juříček (ANO): Nezlobte se, ale tohleto je prostě neuvěřitelné

reklama

Dámy a pánové, rozumím tomu, že někdy - Rozumím tomu, že někdy se Sněmovna chová jako kdyby byla na jiné planetě, omlouvám se všem ve vší úctě, což v řadě případů si naši občané skutečně takto myslí o nás. A toto je zrovna jeden z těchto případů. Dovolte, abych řekl, že za ty dva roky krize, kterou tady máme, která nakonec se ukazuje na výsledku státního rozpočtu a na badžetech roku 2021 a na badžetech i roku 2022, tak je potřeba si uvědomit, kdo v České republice vůbec tu ekonomiku držel. A to byl průmysl, zemědělci, před všemi klobouk dolů, samozřejmě, vysoká míra podílu lékařů, kteří zachraňovali životy a pracovali "imrvére", ale je nutné si uvědomit, že vůči lékařům jsme se všichni chovali s velkou úctou a respektem, ale vůči podnikatelům, vůči průmyslu, vůči zemědělcům tady nikdo neřekl ani slovo děkuji. A teď se tady přichází, a přiznávám, že to není jenom záležitost krátkého času, přichází s něčím, což není střelba jenom do jedné nohy, ale to je střelba opravdu už do nohou obou.

Já jsem před časem tady hovořil, že ti podnikatelé a firmy a organizace, které na to mají, tak to dělají, ten pátý týden dovolené. Někteří mě obviňovali, že já chci být nějaký novodobý otrokář. Já jenom pro vaši zajímavost dávám ve své firmě po dohodě s odbory sedm dní dodatečné dovolené. Ale ne jen tak zadarmo. Většina z nás podnikatelů, firem má vždycky něco za něco. Má to podmíněno různými odkládacími podmínkami, motivačními a stimulačními, proto, abychom se zaměstnanci měli dobré dohody, aby se zaměstnanci samozřejmě dělili i na to, kteří si to víc zaslouží a kteří si to zaslouží méně. Proto říkám různé typy odkládacích podmínek máme ve firmách. A to, že Česká republika tímto směrem už dlouhodobě jde a firmy jdou tímto směrem, to svědčí o tom, že podle různých analýz někde mezi 80 až 90 procenty firem to dělá. A je to přesně tak, jak to máte i často doma. Když někdo děláte dobrovolně, tak to motivuje i vás. A nikoliv to, že to budeme někomu nařizovat ze zákona.

A že budeme rozdělovat cizí peníze. Chcete rozdělovat ne svoje peníze, ale chcete rozdělovat cizí peníze! Jak si to vůbec můžeme dovolit? A jak si to můžeme dovolit v době, kdy podnikatelé mají zhruba dvojnásobné materiálové náklady, kdy cena elektrické energie včera na spotovém trhu byla 120 eur za megawatthodinu. A v roce 2019 byla 24 eur za megawatthodinu. Takže ona narostla šestinásobně a pravděpodobně poroste dál. To je to, co jsem už tady signalizoval asi před rokem, že ceny elektrické energie pod vlivem všech okolností, které zavedla Evropa a zavedli jsme je i my sami, a ještě jsme blokovali různé možnosti nakoupení jádra, tak samozřejmě narůstá už s očekáváním jednak ze současnosti, ať už povolenky a všechny ostatní Green Dealy apod., a to si myslíte, že firmy, které drží českou ekonomiku, což je průmysl, který dělá zhruba 35 procent HDP, tak že my jim budeme ještě opravdu takovým způsobem komplikovat život? My jim to budeme nařizovat? To máme opravdu takovou arogantní odvahu říct, že tohle budeme dělat? A jaké mohou být následné důsledky? Důsledky mohou být jenom ty, že místo poctivého zaměstnávání kmenových lidí se budou firmy víc orientovat na různé agenturní zaměstnávání.

Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 6% Není 89% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5249 lidí

To bude důsledek. To, že dneska chybí na trhu práce podle různých řekněme v průměru někde kolem 270 - 280 tisíc lidí a že my máme tady dlouhodobý problém v liberalizaci pracovního práva, tak my do toho budeme ještě dávat takovéhle podmínky? My jsme se fakt asi zbláznili. Nezlobte se, ale tohleto je prostě neuvěřitelné, když si neuvědomujeme současnost podniků, podnikatelů, firem. A chceme tomu dělat takovéhle schválnosti? To máme opravdu jenom tu odvahu v tom, abychom se politicky v uvozovkách zalíbili - zdánlivě zalíbili - našim zaměstnancům? Když ještě notabene ty zaměstnance podporujeme různými podporami včetně toho, co jsem říkal, že drtivá většina firem právě ten pátý týden dovolené dává, ale znovu opakuji, s různými podmínkami tak, aby měli tu motivaci a mohli ty zaměstnance nějakým způsobem ocenit.

Já tomu vůbec nerozumím a říkám vám, že tohleto by byla hrubá chyba - jak krátkodobá, tak střednědobá, tak tvrdím i strašlivě dlouhodobá. A jsou to strašně špatné signály pro podnikatelskou veřejnost dlouhodobě, a to i nejenom pro podnikání uvnitř České republiky, ale tím zaháníte i všechny potenciální investory, kteří přemýšlejí o tom, co v České republice budou dělat. A ten benchmark je neúprosný - jestli to postaví v Rumunsku, v Polsku, na Ukrajině, na Slovensku, nebo v České republice.

Takže my si likvidujeme svoji vlastní ekonomiku. A říkám, je to střelba do obou noh. To už není střelba jen do jedné nohy. To si musíte uvědomit. Já mám respekt ke všem návrhům, které jsem tady v minulosti za ty čtyři roky zažil. Ale tohle to je jeden z nejhorších nápadů, ve vazbě ještě na situační faktory. Ale zároveň říkám, že to není jenom otázka těchto situačních faktorů, které jsme teď za ty dva roky prožili. A můžu vám říct, že i když tady mezi vámi sedím, tak já s tou firmou furt žiju, protože ji mám digitalizovanou, ale není to ono. Ale pondělí, pátky, čtvrtky a soboty, neděle v ní jsem.

Vy tomu fakt mnozí nerozumíte. Promiňte, ale je to tak.

Děkuji za pozornost.

Ing. Pavel Juříček, Ph.D. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Juříček (ANO): Stát postavil nepřekonatelné překážky Juříček (ANO): Jsem zvědavý, co vám řeknou ředitelé, kteří potřebují sestřičky v nemocnicích Juříček (ANO): Chceme po firmách něco, co vůbec není možné technicky ani organizačně zajistit Juříček (ANO): My si vážíme svých zaměstnanců a chceme, aby byli zdraví

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.