Juříček (ANO): Současný provoz České televize je udržitelný do roku 2021

Ještě jednou, dámy a pánové,

nechci vás zdržovat, nicméně chtěl bych ještě říct to, co citoval pan ředitel Dvořák - cituji: Nejsme v situaci, kdy bychom nevěděli, že finanční zdroje České televize nějakým způsobem mizí a že je potřeba najít řešení, které bude po roce 2021. - Skutečně tady tento citát řekl pan ředitel na tom semináři nesemináři 8. října.

Já jenom chci dodat, číselné údaje zpráv Rady České televize o hospodaření České televize jsou ověřeny statutárním orgánem, z jiných dokumentů jsem nevycházel a jsou trvale od roku 2012, tak jak jsem vám dokazoval, jsou deficitní i do roku 2018, ty trendy jsou naprosto zřejmé. Dále z těchto číselných údajů slovo číselných, zdůrazňuji, rovněž vyplývá, že současný provoz České televize je udržitelný do roku 2021, jak sám pan generální ředitel uvedl. To jsou fakta, na kterých bychom se měli všichni shodnout, protože jsou nesporná. Naše názory se však liší v tom, jak s touto situací naložit. Někteří z nás navrhují zprávy o ČT odmítnout jako lživé, někteří je samozřejmě chtějí schválit. Schválit a dělat - promiňte, určitě bych se nedotkl toho, že byste nebyli moudří lidé, ale jestliže chcete být poslanci v tomto směru slepí nebo neumíte sčítat a nebo odčítat a nebo dokonce možná nechcete, abyste si opravdu ty věci přečetli do hloubky, no tak pak budete pro to hlasovat. Bohužel. Já pro to hlasovat z hlediska výročních zpráv nemohu. A jinak musím říct, že některé pořady České televize mám velmi oblíbené, jako Hyde Park Civilizace pana Stacha, to je excelentní pořad přece, nebo dětské pořady jsou samozřejmě excelentní, vždyť všechny naše děti nebo vnoučata se na to dívají s oblibou. Ale to neznamená, že když mají některé věci pozitiva, tak že je tam opravdu něco v nepořádku, to, co jsem se vám snažil doložit. A v podrobné rozpravě bych si dovolil načíst návrh usnesení, který možná by mohl být takovým kompromisním návrhem.

Děkuji za pozornost.

Ing. Pavel Juříček, Ph.D. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Klaus (Trikolóra): Navrhneme zákon, který přinese dobrovolnost koncesionářských poplatků Volný (JAP): Nehlasujte pro zprávy ČT jen proto, že vám vyhovuje zpravodajství a publicistika Rozner (SPD): K čemu je nám Česká televize? Aby nám selektovala informace? Valenta (KSČM): Koncesionáři, raději mlč, nebo budeš ostrakizován

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.