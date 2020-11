KDU-ČSL: Pokud se děti nevrátí co nejdřív do škol, nepodpoříme prodloužení nouzového stavu

Lidovci vyzývají vládu, aby zajistila návrat žáků 1. a 2. tříd základních škol včetně žáků 9. tříd do 23. listopadu do škol. Pokud tak vláda neučiní, lidovci nepodpoří další prodloužení nouzového stavu.

„Vláda musí přestat s úhybnými manévry, kdy odsouvá termín návratu dětí do škol,“ říká poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. Vláda by podle lidovců měla představit různé scénáře, podle kterých by postupovala v případě dalších vln koronaviru a nutnosti omezení stýkání žáků. Zveřejnit by měla také jasný harmonogram pro přijímací zkoušky v roce 2021 - za jakých podmínek se uskuteční a kdy.

Poslanci KDU-ČSL zařadí na jednání Poslanecké sněmovny bod s názvem Informace vlády ke školství v souvislosti s dopady covid-19. „KDU-ČSL vždy stála na straně rodičů, rodin a dětí. Když dnes sledujeme stav, jak rodiče a učitelé zvládají distanční výuku, tak není dlouhodobě udržitelný. Dochází k rozevírání nůžek v kvalitě vzdělávání. Zásadní dopad to má nejen na rodiče a učitele, ale především na děti,“ komentuje situaci poslanec Marek Výborný.

Kompenzační bonus

Lidovci podpoří senátní vratku, která se týká kompenzačního bonusu pro živnostníky a malá s.r.o. Podnikatelé by tak v případě přijetí měli nárok na více forem podpory – například kompenzační bonus a nájemné. „Bohužel tam není zmíněno ošetřovné,“ říká předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Senátní návrh také přiznává 300 korun krajům za jednoho obyvatele v rámci kompenzačního bonusu. „Vláda na začátku roku sebrala krajům a obcím peníze z jejich rozpočtů. U obcí se to podařilo částečně kompenzovat i díky KDU-ČSL. U krajů se nyní navrhuje 300 korun na obyvatele kraje. Pokud k této podpoře nedojde, ohrozí to financování sociální péče, paliativní péče a také investice, které by měly oživit ekonomiku v krajích,“ uvádí předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek, podle kterého kraje přijdou o dalších 22 miliard korun, pokud vláda zruší superhrubou mzdu.

Státní rozpočet – 1. čtení

Poslance tento týden čeká zásadní jednání o státním rozpočtu, jehož schodek by měl být podle vládního návrhu 320 miliard korun. Předseda lidovců ale upozorňuje na to, že tady není ještě projednán tzv. daňový balíček.

„Jsme v paradoxní situaci, kdy budeme schvalovat obrovský materiál několika tisíc stránek návrhu státního rozpočtu, který je ale v zásadě bezcenný. Pokud vládní poslanci prohlasují později úpravy v daňovém balíčku, tak se tyto změny dramaticky promítnou do státního rozpočtu. Žádáme vládu, aby u těchto důležitých věcí, které budou mít dopady do dalších let, přizvali zástupce opozice,“ dodává Jurečka.

Otrava ryb v Bečvě

Lidovci chtějí opět vyslechnout ministra životního prostředí Richarda Brabce kvůli otravě ryb v řece Bečvě, od které uplynulo téměř 50 dní. Výsledky jsou zatím veřejnosti neznámé. Proto znovu navrhnou bod „Informace ministra životního prostředí k vyšetřování otravy řeky Bečvy.“ „Je zde řada otázek, na které je nutné, aby ministr Brabec odpověděl,“ komentuje místopředseda Bartošek.

Plán obnovy pro ČR

Evropská unie chystá pro své členské země finanční pomoc na vyrovnání se s ekonomickými a sociálními dopady koronavirové krize, modernizaci zdravotnictví, udržení zaměstnanosti a také na zelenou a digitální transformaci.

„Prostřednictvím Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny jsme proto požádali vládu o předložení předběžného návrhu Národního plánu obnovy k projednání Poslanecké sněmovně, popřípadě ve výboru tak, aby se Poslanecká sněmovna mohla zapojit do procesu jeho přípravy,“ říká uvádí Benešík, který diskusi k plánu inicioval.

