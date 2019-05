KDU-ČSL: Získali jsme v evropských volbách o 21 tisíc hlasů víc než před pěti lety

„Já bych na prvním místě poděkoval všem voličům, kteří v těchto evropských volbách podpořili kandidátku KDU-ČSL, jenž byla podporována dalšími subjekty na té konzervativní politické části našeho hřiště,“ řekl na úvod předseda Výborný.

Europoslanec Tomáš Zdechovský získal v rámci kandidátky KDU-ČSL nejvíce hlasů od voličů a přeskočil tak lídra Pavla Svobodu. „Já bych chtěl také poděkovat všem, kteří se na kampani podíleli. Všem, kteří se do ní zapojili, bylo to o obrovském množství dobrovolníků a jsem rád, že KDU-ČSL se tímto dala takhle silně dohromady,“ vyzvihl práci svého týmu, ale i celé strany Zdechovský.

Zkušená politička a europoslankyně Michael Šojdrová se dokázala ze třetího místa na kandidátce probojovat opět do Bruselu. „Také děkuji všem voličům, jejich víc než bylo před pěti lety. Tehdy se nás ptali, jestli nám nevadí, že tak málo lidí jde k volbám, no samozřejmě nám to vadilo. A teď přišlo o deset procent víc, to znamená, že jsme se snažili lidem Evropskou unii,co nejvíce přiblížit. A myslím si, že i to je znát na tom výsledku,“ dodala Šojdrová.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL

