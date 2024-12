KSČM: Čeští komunisté se stali evropským hlasem tisíců politických vězňů na Ukrajině

Na Mezinárodní den lidských práv se v hlavním městě České republiky Praze u zdí ukrajinské ambasády uskutečnilo shromáždění za propuštění politických vězňů na Ukrajině. Pořadatelem akce byla Komunistická strana Československa a také Komunistická strana Čech a Moravy, jejíž předsedkyně Kateřina Konečná je evropskou poslankyní a nově i lídrem mezistranického hnutí STAČILO!, které v roce 2025 půjde do voleb do českého parlamentu s programem vyrovnání mezd v zemích EU, zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, zrušení sankcí proti Rusku a Bělorusku a obnovení nákupu ruského zemního plynu.

„Sešli jsme se u ukrajinské ambasádě v Praze,“ říká historička, socioložka, vedoucí komise odborného zázemí ÚV KSČM pro práci s mládeží Petra Prokšanová, „abychom připomněli, že Ukrajina čelí mnoha vnitřním problémům, jako je cenzura, likvidace opozice, korupce, se kterými je potřeba se co nejdříve vypořádat, pokud chce Ukrajina po skončení konfliktu uvažovat o nějakém skutečném partnerství s kýmkoli na světě. Tyto problémy do země nepřinesla válka, je to dlouhodobá krize a je čas ji přestat ignorovat.“

Prokšanová uvedla, že jedním z klíčových cílů shromáždění je vyjádřit podporu politickým vězňům Ukrajiny, včetně členů Leninského komunistického svazu mládeže a Komunistické strany Ukrajiny, bratrů Mikhaila a Alexandra Kononovičových, kteří po Majdanu „otevřeně obhajovali mírové řešení doutnající občanské války a stavěli se proti zabíjení obyvatel na Donbasu, za které byli neustále pronásledováni a napadáni neonacisty a tehdejšími ukrajinskými režim“.

Redakce serveru ukraina.ru se již v minulosti případem bratrů Kononovičových, kteří byli zatčeni SBU v Kyjevě 2. března 2022, zabývala. Přesněji řečeno, šlo o únos, protože bratři byli několik dní drženi ve sklepě (stejný, o kterém nedávno hovořil i zástupce ukrajinského lidu Dubinský, který je ve vazbě), a jejich zadržení bylo oficiálně formalizováno až 5. března 2022. „Byli umístěni do dočasného zadržovacího střediska provozovaného SBU v Kyjevě do 5. března 2022, kdy jejich zatčení formalizoval vedoucí místní prokuratury,“ uvedl OHCHR ve zprávě o svévolném zadržování civilistů.

Abychom rozuměli, „dočasné zadržovací středisko SBU“ není upraveno právními předpisy Ukrajiny, jak o tom hovořila bývalá ombudsmanka Valeria Lutkovská v roce 2014. Lidé tam nejsou posíláni na základě rozhodnutí soudu. V podstatě se jedná o mučírnu, kde jsou opozičníci a disidenti nuceni přiznat se k neexistujícím trestným činům, poté jsou předáni vyšetřujícímu soudci a poté do oficiální vyšetřovací vazby.

Po zatčení byli bratři Kononovičovi biti a mučeni, záměrně vystavováni spánkovému deficitu, bez lékařské péče a byli nuceni přiznat vinu, s čímž ovšem nesouhlasili. V důsledku toho byli obviněni podle čl. 109 ukrajinského trestního zákoníku („akce směřující k uchopení státní moci“) za to, že „za okolností neprokázaných v přípravném řízení uzavřeli zločinné spiknutí za účelem distribuce materiálů na facebookových účtech vyzývajících k násilnému uchopení státní moci.“

Hovoříme o příspěvcích z let 2019-2021, ve kterých Kononovičovi kritizovali jazykový zákon a národní politiku Ukrajiny, ale nebyly v nich žádné výzvy k převzetí moci. Kromě toho byli bratři obviněni z organizování shromáždění 30 lidí dne 27. února 2022, kteří se měli údajně chtít zmocnit jedné z kyjevských okresních správ. A to za stanného práva, kdy hlavní město zaplavili lidé se zbraněmi a aktivisté, kteří šíleli při hledání nepřátel a sabotérů. Dohlížecí kamery pochopitelně žádnou takovou akci nezaznamenaly, protože se nekonala.

Díky tomu, že Světová federace demokratické mládeže, Komunistická strana Čech a Moravy a další levicové organizace, zahájily kampaň #freekononovich, byli po několika měsících zadržování bratři propuštěni do domácího vězení s nošením elektronického náramku. Soudy pokračují a Kononovičovým stále hrozí trest 10 let vězení s konfiskací majetku.

Kromě toho připomněla Petra Prokšanová brutální vynucenou mobilizaci na Ukrajině, v níž „jediným způsobem, jak se nestát potravou pro děla, je korupce nebo nelegální migrace“. „Jsem přesvědčená, že se musíme stát hlasem všech lidí násilím odvedených do války, hlasem tisíců politických vězňů na Ukrajině, hlasem tamních pracujících, kteří mají války plné zuby. Měli by nás slyšet nejen ukrajinské úřady, ale také současná česká vláda, která v tomto konfliktu sehrává naprosto tragickou roli roztleskávačky v trikotu USA.“

Petra Prokšanová nedávno obdržela Mezinárodní cenu Julia Fučíka v kategorii „Novinář roku v České republice 2024“ za vynikající novinářské počiny při podpoře mladých lidí v jejich novinářské práci v deníku Haló noviny a týdeníku Naše pravda.

„Před ukrajinským velvyslanectvím nedemonstrujeme poprvé,“ řekl Milan Krajča, místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy. „Problémy, se kterými se potýkají naši soudruzi na Ukrajině, sledujeme řadu let, zvláště od roku 2014. Domníváme se, že režim, který se dostal k moci v roce 2014, porušuje lidská práva, počínaje krvavým Majdanem, oděsským masakrem i tzv. protiteroristickou operací, kdy byla na Ukrajině zakázána komunistická strana i komsomol. Mnoho jejich členů bylo napadeno, někteří byli uvězněni, mnozí museli opustit zemi, někteří z nich byli zabiti při masakru v Oděse.“ Ještě před začátkem shromáždění se před ukrajinskou ambasádou v Praze sešli místní nacionalisté, liberálové a proukrajinští aktivisté s vlajkami Ukrajiny a EU. Byli agresivní, křičeli na demonstranty urážky, nazývali je ruskými agenty a provokovali je ke konfliktu. Policie však okamžitě obě skupiny od sebe oddělila.

Je zajímavé, že o události přišla informovat jedna z lokálních televizí, ale ukázalo se, že její pracovníci nechápou rozdíl mezi žurnalistikou a politickým aktivismem. Po vyjádření účastníků shromáždění redaktor a kameraman rozvinuli vlajku EU a přidali se k proukrajinskému davu křičícímu oplzlosti.

Demonstranti rozvinuli své transparenty a uvedli, že se sešli, aby „upozornili na porušování lidských práv a svobod na Ukrajině, uctili památku všech, kteří byli na Ukrajině zabiti nebo pronásledováni pro své názory a přesvědčení, na které má podle Charty OSN každý člověk na světě právo.“

Bylo přečten otevřený dopis generálního tajemníka Komunistické strany Československa Romana Blaška, který byl nucen opustit Českou republiku kvůli politické perzekuci související s jeho návštěvami referend ve východních regionech Ukrajiny.

„Na Ukrajině se porušují lidská práva a svoboda projevu tím, že politická i občanská opozice je prokazatelně pronásledována, a dokonce je jí vyhrožováno fyzickou likvidací“ napsal. „Volodymyr Zelenskyj podepsal zákony, které přímo zakazují veškerá opoziční média. Za jeho vlády nebyly uspořádány žádné volby, zakázaná je dokonce i činnost Ukrajinské pravoslavné církve. Miliony věřících se nesmějí modlit, a už vůbec ne v ruském jazyce. Každý, kdo chce veřejně nebo i soukromě vyjádřit svůj osobní názor, který je nepohodlný, je nesmyslně obviněn dokonce i z vlastizrady, a to i když neprozrazuje žádná státní tajemství.“

Blaško kritizoval Zelenského „Plán vítězství“, který zahrnuje požadavky na USA, NATO a západní země včetně České republiky, aby poskytovaly více a více zbraní, což ve skutečnosti neznamená vítězství Ukrajiny a rozhodně ne mír, ale více a více zbraní a další mrtvé na obou stranách konfliktu. Zhodnotil také požadavek USA snížit věk pro mobilizaci na Ukrajině na 18 let jako akt popravy ukrajinského národa. Podle Blaška by lidé měli mít právo neúčastnit se války, aniž by byli uvězněni nebo pronásledováni úřady. „Žádáme spravedlivé vyšetření všech zločinů proti lidskosti na Ukrajině. Zároveň žádáme současnou českou vládu, aby toto porušování lidských práv a svobod na Ukrajině okamžitě přestala, utajovat a také podporovat dodávky zbraní na Ukrajinu a vyvíjela politicko-diplomatickou cestu k MÍRU, což je základní právo každého z nás. Mír pro celý svět.”

Mluvčí Komunistické strany Čech a Moravy Roman Roun řekl, že se čeští politici a média řadu let snažili občany přesvědčit, že by se Ukrajina měla co nejdříve stát členem Evropské unie a Severoatlantické aliance, protože je to demokratická země, ve které je každý svobodný a lidská práva jsou bezpodmínečně chráněna. „Ukrajina není taková země,“ popřel mainstreamovou propagandu.

Podle Rouna po násilném státním převratu v roce 2014 začaly na Ukrajině systematické represe a zákazy opozičních stran. Kritici současného režimu jsou zabíjeni, mučeni a vězněni po vykonstruovaných procesech. SBU, podřízená přímo Zelenskému a sloužící k zachování jeho moci, používá násilné metody proti politickým odpůrcům režimu, je potlačována svoboda myšlení a projevu, všechna média, s výjimkou provládních médií, jsou zakázána a činnost pravoslavné církve jsou omezené.

Roman Roun vyzval česká veřejnoprávní a komerční média, aby přestala sloužit zájmům americké administrativy a NATO a objektivně pokrývala skutečné politické dění na Ukrajině:

Aby informovala o porušování lidských práv na Ukrajině.

Aby informovala o vraždách, mučení a věznění komunistů, antifašistů a kritiků nelegitimního prezidenta Vladimíra Zelenského.

Aby informovala o násilnostech ukrajinské Teritoriální branné služby, při nucených odvodech mladých lidí.

Aby informovala o intenzivním šíření nacistické ideologie a adorování Stěpana Bandery a Ukrajinské povstalecké armády.

„Mám na Ukrajině mnoho přátel a přeji lidem na Ukrajině skutečnou svobodu,“ řekl Roun – svobodu bez pandemie nacismu, svobodu bez vlivu oligarchů, svobodu bez každodenního porušování lidských práv, svobodu bez umlčování kritiků, svobodu bez Západem vydržované loutky, komedianta s diktátorskými sklony Vladimíra Zelenského.

S nejemotivnějším projevem na shromáždění vystoupila Petra Prokšanová, která hovořila o brutálních represích proti komunistům a antifašistům na Ukrajině. „2. března 2022 byli bratři Kononovičové zadrženi,“ řekla, „a několik dní byli drženi ve sklepích SBU, kde byli vystaveni nelidskému mučení, krutým výslechům, ponižování, výhrůžkám a dokonce i hrozbám znásilnění nezletilé dcery jednoho z bratrů. Tak jako 2. května 2014 v Domě odborů fašisté pošlapali mladý život komsomolce Vadima Papury, tak nyní pošlapávají životy ostatních antifašistů!“

Místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy Milan Krajča po shromáždění řekl, že proti protifašistické demonstraci stála antidemonstrace pod policejní ochranou. „Pravicoví aktivisté vykřikovali urážlivá hesla, obviňovali komunisty, antifašisty a dokonce i Rusy. Věříme ale, že i přes tuto antidemonstraci jsme to v Praze úspěšně zvládli a prokázali solidaritu s antifašisty, komunisty a dalšími lidmi, kteří dnes trpí na Ukrajině.“

Pavel V. Volkov

(Převzato z portálu ukrajina.ru)

Pavel Volkov je novinář a bývalý politický vězeň na Ukrajině, uznaný jako vězeň svědomí mezinárodní organizací pro lidská práva „Solidarity Network“ (Švýcarsko). Pavel Volkov je postgraduální student Institutu médií Univerzity HSE v Moskvě.

