Káles (Svobodní): Centrum města omezením dopravy pouze umrtvíte

Jsem o tom přesvědčený. K životu ve městě patří auta. Pokud v centru dopravu zkomplikujete, život se přesune na okraj do obchodních center. Teda pokud vám na náměstí nestojí nějaká památka UNESCO a nejezdí k vám denně stovky turistů.

Menší příklad. Parkování na náměstí v Chrudimi se zase o trochu zkomplikovalo. Nově mohou být řidiči překvapeni, protože jakmile objeví parkovací automat, vyžaduje po nich značku jejich automobilu. Ne, opravdu si ji všichni nepamatujeme. A je nás takových hodně. Takže i mně se třeba v Praze po zavedení tohoto „moderního“ systému stalo, že jsem se od automatu odebral zpět ke svému autu, hledal jsem tužku a když jsem ji nenašel, tak jsem si značku fotil. Pak už jen stačilo pracně značku zadat a zaplatit. To vás dokáže naštvat, hlavně, když spěcháte. A kdo měl radost, že v Chrudimi konečně může platit parkovné smskou, tak to už nově není možné. Radnice z toho po pár měsících ustoupila.

Vedení města by se mělo snažit parkování v centru lidem ulehčit, a zamyslet se nad tím, jestli by životu, zda-li se to dá životem vůbec nazývat, v centru města nepomohlo, kdyby se alespoň na chvíli dalo zastavit bez toho, aniž byste k automatu museli kvůli pár desítkám minut chodit a platit.

Naše centrum je polomrtvé, některé prodejny jsou opuštěné. Pro mnohé lidi je mnohem jednodušší jet si nakoupit k nějakému obchodnímu centru, kde na vás nečekají překážky v podobě plateb u parkovacích automatů. Radnice by tyto překážky měla snižovat a přinejlepším i odbourávat.

Živnostníci jsou z naprosté většiny poctiví lidé, kteří se perou se spoustou nových regulací ze strany státu. Pojďme tedy místním živnostníkům ulehčit tím, že zjednodušíme parkování v centru města. Zároveň tak ulehčíme i parkujícím lidem, kteří ani mnohdy s novými automaty s displeji neumí. Posledně jsem staršímu pánovi pomáhal zaplatit hodinu parkování na novém automatu, protože prostě nevěděl, jak to má provést, a malý návod přímo na automatu mu příliš nepomohl. A to jsou nové automaty po pár měsících ještě novější, a navíc musíte zadávat značku automobilu.

Když jsem parkoval před několika lety v Tallinu, tak jsem si nemohl vynachválit, že stačilo napsat na papírek na palubní desku čas příjezdu a odejít. Hodina parkování byla zdarma, auta se střídala rychleji a řidiči nemuseli i kvůli nákupu v nějakém obchůdku, který trval do 15 minut, běhat k automatům. Místní také měli v autech malé papírové hodiny, takové ty co znáte ze školy z první třídy, kde jen zadali čas příjezdu a strčili je na palubní desku. Je to rychlé, vstřícné a funguje to v mnoha městech po celé Evropě a věřím, že i nyní v některých českých městech.

Inspirujme se třeba tímto příkladem. Nekomplikujme parkování. Neumrtvujme dále centrum. Naopak ho pojďme oživit. Mnohdy stačí i drobnosti a věci se dají do pohybu.

Josef Káles,

zastupitel města Chrudimi

Vyšlo i na osobním blogu autora.

