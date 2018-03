Kalousek: Já vsadím ruku a nechám si ji useknout, že jestli něco lidi netrápí, tak způsob volby starosty

Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, dovolte mi dvě poznámky. Ta první je prosba, zda bychom se neuměli zamyslet nad prioritami, co skutečně trápí občany v České republice, co trápí veřejnost v České republice.

Já vsadím ruku a klidně si ji nechám useknout za to, že jestli je něco opravdu netrápí, tak způsob, kterým je volen starosta do jejich obce. My tady věnujeme obrovské množství hodin a energie tomu, abychom o tom diskutovali, ale fakt si nemyslím, že tohle je v tuto chvíli ten hlavní, prioritní problém České republiky. Jenom o tohle zamyšlení prosím, nic jiného, to je poznámka číslo jedna.

Poznámka číslo dvě a já si velmi vážím toho, že pan kolega Adamec mne citoval, ale a to musím opravit, já tvrdím, že velbloud je kůň, který prošel hlasováním Poslanecké sněmovny. Nikoliv který prošel legislativním procesem, protože do legislativního procesu patří vnitřní připomínkové řízení, vnější připomínkové řízení, jednání legislativní rady a tam stále je ještě přítomno nějaké racionálno. Ale pak to přijde k nám a tady už je jakékoliv racionálno podezřelé a tady vzniká ten velbloud. Mějte se hezky.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



