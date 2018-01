Kalousek (TOP 09) Budeme hlasovat o důvěře vládě člověka, obviněného z trestných činů

Dobrý den a všechno nejlepší do roku 2018, dámy a pánové.

Dovolte jenom stručnou reakci na pana předsedu Faltýnka. V tomto případě opravdu nejde o vaši osobu, prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo Faltýnku. Ten týden prodlevy nic neznamená. Ale pro řadu kolegů skutečně je velmi důležité, zda se budou vyjadřovat k důvěře o vládě, které předsedá člověk trestně stíhaný, nebo člověk, který v tu chvíli trestně stíhaný není, protože je chráněn imunitou.

Ať už to hlasování dopadne jakkoliv, a já předvídám jak dopadne, pak je to zase jenom trochu o pojmech, protože i když nebudeme nejdřív hlasovat o vydání, ale budeme hlasovat o důvěře vládě, tak budeme hlasovat o důvěře vládě člověka obviněného z trestných činů dotačního podvodu a porušování finančních zájmů Evropské unie, protože v pozici obviněného je pan předseda vlády stále. Jeho trestní stíhání je pouze přerušeno, ale obviněný je, a to z něj nikdo nesejme.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: ODS: Babišovu menšinovou vládu nepodpoříme STAN: Babišovi Českou republiku svěřit nemůžeme Podle TOP 09 nelze důvěřovat premiérovi obviněnému z podvodu Chovanec (ČSSD): ANO má sklony k autoritářství a cíleně usiluje o demontáž polistopadového systému

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV