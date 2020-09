Kalousek (TOP 09): Chyba v řízení projektu chytré karantény

reklama

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem původně chtěl dneska poslouchat kolegy, kteří jsou mnohem kompetentnější v této rozpravě, nicméně když nám pan ministr řekl, že zásadní podíl odpovědnosti nese vláda z roku 2008, tak jako člen vlády jsem na to chtěl reagovat a položit několik otázek a mít návrh, pane ministře. Ano, vláda v roce 2008 skutečně snížila počty pracovníků hygienické služby.

Ano, tak připusťme, že to byla systémová chyba. Já to neumím posoudit, ale připusťme, že to byla systémová chyba. No byla-li to systémová chyba, proč tu chybu vaše vláda za posledních sedm let nenapravila? Ne za posledních několik měsíců, za posledních sedm let, co vládne sociální demokracie a ANO. A už vůbec tenhle problém nemůže souviset s funkčností či nefunkčností chytré karantény. Chytrá karanténa - vy jste říkal, že málokdo, kdo říká, že je nefunkční, tak si to umí představit, tak my, kteří jsme ji viděli, tak si to představit umíme a víme, že prostě jejím srdcem je integrované virtuální callcentrum, které bylo zbudováno poměrně rychle a velmi kompetentně. A ten problém, proč to funguje málo, je nedostatek lidských kapacit, které telefonují a obvolávají ty trasované osoby. Ale to přece nemusí být absolventi lékařské fakulty hygienické, dokonce ani pracovníci hygienických služeb. Vyškolit člověka, aby s trasovaným vyplnil předepsaný formulář může trvat hodinu? Nebo dvě? Určitě ne déle. Je to prostě standardní rutinní práce.

A já se vás chci zeptat, na jaké maximální číslo denně vytrasovaných jste mířili, když jste tu chytrou karanténu projektovali? Protože to musí být nějaký cíl - potřebuji denně vytrasovat až tolik a tolik lidí. Já doufám, že mé zdroje mi říkaly pravdu, protože mé zdroje mi říkaly, že ještě před měsícem jste jako top management chytré karantény měli cíl dokázat vytrasovat 1500 lidí denně. No ale 1500 lidí denně je zoufale málo vzhledem k tomu, že už dneska máme více než 1600 nakažených. To znamená moje dnešní otázka je, jaký teď máte cíl, kolik jich musíte být schopni vytrasovat denně, kde je ten strop, kam to chcete dostat. Jestliže nutně musíme počítat s tím, že během krátké doby tady budeme mít 4000 infikovaných denně, tak víme, že budeme-li mít 4000 infikovaných denně, potřebujeme během 24 hodin vytrasovat násobek tohoto čísla. Jeden vyškolený člověk, znovu opakuji, průměrného středoškoláka na obvolání těch trasovaných máte vyškoleného za hodinu nebo za dvě. To znamená jeden takový člověk dokáže intenzivně obvolávat pět šest hodin denně, pak už by se z toho zbláznil.

Takže já bych teď rád slyšel, pane ministře, od top managementu chytré karantény, k jakému číslu se chceme dostat, kolik na to budeme mít lidí, kde ty lidi vezmeme, kde jsme je sháněli, kde je sehnat můžeme, jestli je tam nějaká legislativní překážka, protože jestli je tam nějaká legislativní překážka, tak vás ujišťuji, že všichni tady - nemám právo mluvit za celou opozici, jenom za TOP 09 - ale jsem si jist, že vám bez problému v takovém případě všichni v legislativní nouzi schválí příslušnou legislativní změnu, bude-li předložena. A ten počet je strašně jednoduchý. Na tolik a tolik vytrasovaných, na které mířím(?), potřebuji tolik a tolik lidí a ty lidi prostě musím sehnat. Já myslím, že jste je nesháněli a tam je ten problém. Ti lidé, kteří mají být trasováni, nejsou vytrasováni do 24 hodin, protože holt máte málo lidí v tom integrovaném callcentru, takže nám tady infikovaní běhají ještě po 70 hodinách, nikdo je netrasoval a jejich kontakty samozřejmě také ne. A tam je ten problém a to opravdu není vina vlády roku 2008, to je chyba v řízení projektu chytré karantény.

A moje velká prosba, pane ministře, je: začněte to řídit tak, že se díváte dopředu, k cíli, ke kterému musíte mířit, protože jenom tak se dají řídit projekty. Nemůžete jenom reagovat na to, co bylo. To budete mít vždycky zpoždění, to budete vždycky pozadu. Takže to je moje prosba. Dejte nám tyto informace a řekněte nám, jak vám můžeme pomoct, abyste tohohle dosáhl. Děkuji za pozornost.

