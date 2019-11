Kalousek (TOP 09): Desetitisíce rodin na ten příspěvek čekají, všichni to chceme podpořit

Já jsem přesvědčen, že je po 14. hodině a předsedajícím byla schůze přerušena. Jednáme mimo schůzi samozřejmě v tuhle chvíli už, ale konec konců předsedající opustil místo (mpř. Fiala sedí za pultem předsedajícího), a opustí-li předsedající místo, je schůze přerušena. (Z pléna: Neopustil!)

Takže mimo schůzi si dovolím téměř nevěřícně reflektovat váš návrh, pane předsedo Chvojko, prostřednictvím již nepřítomného pana předsedajícího... (Z pléna: Je přítomen!) On tam je. Pardon, omlouvám se. Protože vy jste říkal, jak strašně vám záleží, a v tom jsme zajedno, abychom odhlasovali rodičovský příspěvek ještě tento týden. V pátek ráno začíná mimořádná schůze rodičovským příspěvkem. Proč to chcete odsouvat? Jaký k tomu máte důvod? Desetitisíce rodin na ten příspěvek čekají, všichni to chceme podpořit, pojďme to podpořit a nekomplikujte to! Nekomplikujte to, pane poslanče Chvojko, obstrukcemi a konstrukcemi nějakých - (Nesouhlasný křik a bouchání do lavic poslanců ANO 2011, ČSSD a KSČM.)

