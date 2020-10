Kalousek TOP 09): Dovolím si říct, že ve státním rozpočtu na to peníze nejsou

reklama

Děkuji za slovo.

Jenom dvě poznámky k vystoupení paní poslankyně Gajdůškové. Ona nás ujišťovala, že ve státním rozpočtu na to peníze jsou. Dovolím si říct, že ve státním rozpočtu na to peníze nejsou. Vláda si vyžádala od Poslanecké sněmovny při poslední novelizaci zvýšení výdajů o 137 miliard na západ s covidovou epidemií. Těch 15 miliard, o kterých teď hlasujeme, na jednorázový příspěvek důchodcům, prosím pěkně, nemají se západem s covidovou epidemií nic společného. To je prostě předvolební tah a jednorázový úplatek. Na boji s koronavirem se to nijak nepodílí, navíc jsou to peníze, které si půjčujeme. To nejsou peníze, které máme k dispozici.

Za druhé, paní poslankyně Gajdůšková nás vyzvala, abychom řekli svoji představu důchodové reformy. My jsme ji řekli mnohokrát a já vám ji, paní kolegyně, rád zopakuji a budu plně respektovat, že se vám nelíbí. To plně respektuji. Nicméně, když to řekne poslanec vlády, která šest let má důchodovou reformu jako svoji první prioritu v programovém prohlášení a dodnes nepředložila vůbec nic, ani tu představu, tak to je velká odvaha říct - my jsme zatím neuměli říct ani ťuk, i když vám to šest let slibujeme, ale opozice, ty předlož svoji variantu. Takhle ten svět neběhá mezi opozicí a vládou, paní poslankyně.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



