Kalousek (TOP 09): Dvě uvolněné funkce nelze dělat stoprocentně na full time

Děkuji za slovo.

Dámy a pánové, my v této debatě velmi často argumentujeme tím, že tak či onak rozhodli voliči, ať jim do toho nemluvíme. To si samozřejmě myslím, že nemůžeme a že voliči rozhodují o tom, že chtějí, aby ten či onen vedl jejich obec či kraj. Ale už nerozhodují o těch odměnách. O tom nerozhodují voliči. Pokud byste si chtěli udělat test, tak bychom mohli udělat takový průzkum, kolik by si voliči přáli, aby brali jejich uvolnění zastupitelé v obcích, v kraji a na centrální úrovni, a možná bychom se velmi divili. Prostě o těch odměnách se rozhoduje v centru buď zákonem, nebo nařízením vlády.

Já zahájím tvrzením, že dvě uvolněné funkce nelze dělat stoprocentně na full time. Je možné teoreticky dělat dvě zaměstnání na full time, pokud někdo dokáže skutečně makat 16 hodin denně, ale dvě uvolněné funkce, kde se člověk zavazuje k tomu, že tím, a správně to tady zaznělo, bude žít a nebude se dívat na pracovní dobu, tak prostě na full time dělat nelze. Na té centrální úrovni to pokládáme za samozřejmé. Nikoho nenapadne, že by měl brát poslanec plat, když je i ministr nebo senátor. Prostě ministři berou plat ministrů a funkci poslance a senátora dělají zdarma, protože obě dvě ty funkce dělat na full time nejde. Když jsem byl ministr financí, tak jsem tady sedával jako ministr financí, ale opravdu jsem nevykonával funkci poslance. Neměl jsem nárok na dva platy. Poslanci, hejtmani i starostové jsou placeni dominantně ze tří daní. Jsou to takzvané sdílené daně, je to DPH, daň z právnických osob, daň z fyzických osob, podle rozpočtového určení daní se tím pak plní jednotlivé rozpočty. A každému člověku je úplně jedno, kolik odvádí do toho či onoho rozpočtu, protože mu nejvíc záleží na tom, kolik mu stát sebere organizovaným násilím, kterému se říká daňová legislativa.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale v každém případě všechny tyhle funkce samozřejmě platí občan. A jestliže o něm rozhodujeme z centrální úrovně, nerozhodují si o tom ta zastupitelstva sama, tak je tahle diskuse legitimní. Já tedy velmi prosím, abychom, byť si nemyslím, že ten návrh je ideální, zkusili bez emocí ho propustit do druhého čtení a vedli o něm debatu ve výborech a pokusili se ho oprostit od emocí, které tady zjevně cítím a na závěr se třeba rozhodli, že ne, na závěr se třeba rozhodli, že je třeba úplně změnit systém. Tohle je parametrická změna. A začali pracovat na změně toho systému. Ale utnout tu diskusi zamítnutím tohoto návrhu zákona bych pokládal za nešťastné.

Děkuji.

Psali jsme: Válková (ANO): Dobrý ministr musí hlavně sledovat svoji legislativu Ferjenčík (Piráti): Komunální politici daleko méně hlasují Zahradník (ODS): Termíny jednání zastupitelstva se dají sladit s poslaneckým nebo senátorským volnem Beitl (ODS): Pokud chcete krátit plat na čtyři desetiny, předpokládám, že na čtyři desetiny zkrátíte odpovědnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV