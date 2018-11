Ferjenčík (Piráti): Komunální politici daleko méně hlasují

Děkuji za slovo. Já jen velmi fakticky. My se můžeme podívat aspoň nějak orientačně na to, jak ten reálný stav dneska funguje. Já jsem si na webu kuloáry.cz vyjel statistiku účasti poslanců u hlasování. Z dvaceti poslanců, co za tohle volební období nejméně chodí do práce, minimálně sedm jsou starostové nebo krajští zastupitelé. Ten zbytek jsou v drtivé většině ministři nebo bývalí ministři. Pak jsou tam nějaké výjimky třeba ze zdravotních důvodů. Ale naprostá většina těch lidí, kteří do Sněmovny chodí hlasovat výrazně podprůměrně, jsou buď komunální politici nebo ministři, takže ta kumulace jednoznačně je problém.

Proto my podporujeme jak tento zákon a stejně tak podporujeme zavedení klouzavého mandátu, aby ministři nebyli současně poslanci.

Ta čísla jsou prostě naprosto jednoznačná - Antonín Staněk, Stanislav Blaha, Jan Birke, Petr Dolínek, Ivan Adamec, Tomáš Hanzel. To jsou lidi, co sem statisticky daleko méně chodí, daleko méně hlasují. Prostě je to tím, že mají komunální a krajské funkce. To je prostě fakt. Nevím, proč to někdo zpochybňuje.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

