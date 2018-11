Zahradník (ODS): Termíny jednání zastupitelstva se dají sladit s poslaneckým nebo senátorským volnem

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem člen zastupitelstva v Českých Budějovicích od roku 1990, tak si myslím, že mám právo se k tomu nějak vyjádřit. Zaprvé bych chtěl reagovat na kolegu Luzara, který zmiňoval časový rozvrh práce poslance versus jeho mandát v zastupitelství příkladem z Prahy. Je možné přece, a tak to třeba v Budějovicích funguje, sladit termíny jednání zastupitelstva městského s termíny, kdy má poslanec nebo senátor volno, což bývají obvykle pondělky, to je u nás tradicí, případně poslanecké týdny. Není tedy nijak ve velkém konfliktu účast na jednání Sněmovny a na jednání zastupitelstva.

RNDr. Jan Zahradník ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ještě k tomu, co říkal pan zpravodaj. Pan kolega Beitl zřejmě myslel, aspoň já si myslím něco jiného. Ona ta odpovědnost, která někdy bývá velmi často řešena v trestních řízeních. V poslední době dochází k časté kriminalizaci obecních, městských zastupitelů za to, jak hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vybaveni patřičným množstvím informací na zastupitelstvu. My jsme to zažili. Já jsem takto podával vysvětlení Policii České republiky v Českých Budějovicích a musím říct, že to mám na mysli. Tady je ta odpovědnost stoprocentní a nikoliv čtyřicetiprocentní. S tím se prostě nedá nic dělat.

A ta odpovědnost osobní je někdy ve sporu s tím, jak naše jednání vnímají ti, kteří to trestní řízení svým udáním vlastně vyvolali.

Děkuji.

Psali jsme: Beitl (ODS): Pokud chcete krátit plat na čtyři desetiny, předpokládám, že na čtyři desetiny zkrátíte odpovědnost Bartoš (Piráti): Jestli právě ta dvojí nebo někdy i trojí odměna není tím hnacím motorem... Mračková Vildumetzová (ANO): Navrhované opatření má zabránit přílišné kumulaci funkcí i odměn Munzar (ODS): Stát zatěžuje toho, kdo si jde koupit nemovitost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV