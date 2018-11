Válková (ANO): Dobrý ministr musí hlavně sledovat svoji legislativu

Děkuji, pane místopředsedo.

Milé kolegyně, milí kolegové, já si určitě potlesk nezasloužím, to předesílám, já si totiž myslím, že je dobře, že jsme tohle téma otevřeli. Vůbec není právní, je to spíše takové sociální téma. Já jsem spolupodepsala tento zákon proto, po určitém váhání, že jsem si řekla, že, a ono to tady zaznělo už z úst mé kolegyně paní poslankyně Vildumetzové, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, je sociálně spravedlivý. Prosím, nepískejte. Myslím si totiž, že právě taková ta určitá výzva, nebo poslání, nebo v podstatě ta myšlenka, že by ti, kterým bude zkrácena odměna, ji vlastně symbolicky bez dlouhého uvažování dali ve prospěch těch ostatních, se mi líbila. V tomhle jsem byla vždycky, byť středová strana, tam jsem do hnutí ANO takhle vstoupila, že je to středová strana, se silným sociálním cítěním. A tady si osobně myslím, že obce a města si to zasluhují. To za prvé.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A za druhé velmi stručně dvě věty. Jako bývalá ministryně vám tady můžu stoprocentně říci, přiznám se, existuje tady indemnita, nemůžu být za to postižena, stojím za řečnickým pultíkem, skutečně jsem se nemohla věnovat naplno své poslanecké práci, klouzavý mandát by byl skvělý, protože každý ministr, aby byl dobrým ministrem, musí sledovat svoji legislativu a nemůže se věnovat na sto procent tomu, čemu by se poslanec měl věnovat. To je obrovský rozdíl a na vlastní kůži jsem to pocítila. Myslím, že pan exministr spravedlnosti pan poslanec Blažek, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, by to mohl potvrdit a další také.

Takže já si myslím, že to otevření toho tématu je důležité a nemyslím si, že bychom se vzájemně měli osočovat a rozhořčovat. Prostě v České republice to dořešené není, třeba jako v Německu to dořešené je.

Psali jsme: Ferjenčík (Piráti): Komunální politici daleko méně hlasují Zahradník (ODS): Termíny jednání zastupitelstva se dají sladit s poslaneckým nebo senátorským volnem Beitl (ODS): Pokud chcete krátit plat na čtyři desetiny, předpokládám, že na čtyři desetiny zkrátíte odpovědnost Bartoš (Piráti): Jestli právě ta dvojí nebo někdy i trojí odměna není tím hnacím motorem...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV