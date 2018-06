Kalousek (TOP 09): Kdyby bylo po mém, tak ta vodní díla nejsou

Děkuji za slovo. Dovolte jenom naše stanovisko. Především bych chtěl velmi poděkovat té skupině poslanců, především z hospodářského výboru, že pracně, poctivě a velmi obtížně hledala kompromis tak, aby se na něm shodla celá Poslanecká sněmovna. My se všichni samozřejmě shodneme na tom, že legislativa k výstavbě liniových staveb požaduje změnu. Pro všechny z nás je to důležité, ale kdybychom psali ten návrh zákona jeden každý ten klub, tak by ty zákony byly samozřejmě úplné jiné. Velmi by se od sebe lišily, koneckonců několik parciálních pokusů tady v minulosti bylo a všechny ztroskotaly.

K dnešnímu dni se tedy podařilo, že máme nějaký návrh, na kterém jsme schopni se všichni shodnout a to logicky předpokládá kompromisy, které se někomu líbí nebo někomu nelíbí, ale to nesmí být důvod k nepřijetí tohoto zákona. Ta dohoda je v tuhle chvíli nejdůležitější ze všeho. Všichni ministři dopravy v minulosti, a ze značné míry oprávněně, si stěžovali na brzdu, kterou znamená stávající legislativa a přáli si její změnu. Přejeme si jí my všichni, tzn. že my bychom si také některé věci přáli jinak.

Teď riskuji, že si nahněvám pana poslance Foldynu, ale kdyby bylo po mém, tak tam samozřejmě ta vodní díla nejsou. Té studii o tom, jak pomůžou naší ekonomice, věřím asi tak jako věřím deset let staré studii Pricewaterhouse o tom, jak vyděláme na olympiádě v Praze. To nic nemění na tom, že jsme připraveni dodržet stanovisko hospodářského výboru jako nezbytný kompromis k celkové dohodě. Ta má obrovskou hodnotu, protože my v podstatě v tuhle chvíli nic konkrétního nerozhodujeme. My jenom poskytneme vládě nástroj k tomu, aby její rozhodnutí mohla být rychleji realizována. Kdybych byl členem vlády, nikdy bych nezvedl ruku pro vodní dílo Děčín nebo Přelouč, ale tím, že umožníme zařadit toto dílo na ten seznam, tak to rozhodnutí neděláme. To rozhodnutí bude dělat exekutiva. My jenom poskytujeme instrumenty na to, aby mohla svá rozhodnutí realizovat rychleji. Nic víc, nic míň. Ještě jednou děkuji té skupině poslanců a my podpoříme stanovisko hospodářského výboru.

