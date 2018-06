Miroslav Kalousek vyzývá k jednotě. A kdo mu to zkazí, ten je…

Někdejší ministr financí a ještě nedávno předseda TOP 09 se o své myšlenky podělil s fanoušky na sociální síti Twitter. Vzpomněl svůj takřka dva roky starý projev na konferenci politické nadace Konrad Adenauer Stiftung, ve kterém burcoval středopravé strany ke společné kandidátce. Jak je z tweetu patrné, podobnou taktiku by rád implementoval i nyní.

Čerstvý průzkum volebních preferencí z dílny agentury SANEP přisuzuje TOP 09 zisk 4 procent. Hnutí STAN je na tom o něco lépe s 5 procenty a KDU-ČSL by získala 5,3 procenta hlasů. Červnový model agentury Median pro změnu do Sněmovny dostává Kalouskovu TOP 09, která by získala 6 procent. KDU-ČSL je pod čarou ponoru s 4,5 procenty a hnutí STAN má pouhá 4 procenta. Oba modely tedy ukazují, že nyní by se do Sněmovny nedostala všechna tři hnutí naráz, čímž dávají Kalouskovi za pravdu.

V případě, že by strany utvořily koalici, mohly by se těšit i na zisk kolem 13 až 15 procent, což by z nich činilo výraznou politickou sílu v této zemi.

Pod Kalouskovým tweetem se opět strhla čilá diskuse. Známý novinář a komentátor Jindřich Šídlo hořekuje nad nespravedlností volebního systému. Vzpomněl, že strany tzv. Demokratického bloku, tedy ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09, získaly dohromady ve volbách o 100 tisíc více hlasů než Andrej Babiš a jeho ANO, mají však o 30 poslanců méně. V reakci na dotaz čtenáře pak platný volební zákon označil za nepochopitelný a nespravedlivý.

Jeden z komentářů vzkazuje Miroslavu Kalouskovi, že podobné spojení mohl navrhnout také v době, kdy TOP 09 byla čerstvou a oblíbenou stranou, kdežto ODS se potácela na pokraji totálního kolapsu. Dnes jsou karty obrácené, ODS je zpátky v dvojciferných číslech a pomalým tempem roste, zatímco TOP 09 bojuje o přežití.

Aleš Kmuníček předvídá, že by podobná koalice dopadla stejně nedobře jako spojení takřka všech prezidentských kandidátů ve prospěch Jiřího Drahoše v boji proti Miloši Zemanovi. Zeman s celkem pohodlným náskokem obhájil v lednu letošního roku prezidentský mandát, ačkoli prostý součet preferencí z prvního kola prezidentské volby tomu rozhodně nenapovídal.

Další z přispěvatelů se diví, proč Miroslav Kalousek vlastně z KDU-ČSL odcházel a zakládal vlastní partaj, když se nyní chce znovu spojovat. Kalousek by podle něj neměl moralizovat.

Jan Švéda označuje Kalouskova slova o stranách „napravo od středu“ za mylná. Podle něj do takového sektoru TOP 09 nepatří. Kalousek má podle Švédy svůj střed posunutý hodně doleva.

Miroslav Kalousek neušel ani ironickým a výsměšným komentářům. Svatopluk Houžva hodnotí současné volební preference TOP 09 a dalších stran pozitivně. „Děláte to moc dobře,“ vyslechl si od něj Miroslav Kalousek.

