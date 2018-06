Kalousek chce za každou cenu vědět, co je za rošádami kolem Pocheho. A proto...

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 to jen tak nenechá. Bude se prý zajímat o nejmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí tak dlouho, dokud se nedozví, kde je pravda. Do boje se zapojuje i senátor Jiří Dienstbier (ČSSD).

ČSSD v jednu chvíli trvala na tom, že dosavadní europoslanec ČSSD Miroslav Poche musí být ministrem zahraničí. i přes odpor prezidenta Miloše Zemana. Odhodlání však straně dlouho nevydrželo. Ministrem zahraničí se na dobu neurčitou stal předseda ČSSD a současně ministr vnitra Jan Hamáček. Ten s Pochem počítá na resortu zahraničí jako se spolupracovníkem.

Podle Ústavy ČR však kandidáty na ministry navrhuje předseda vlády, který také nese za vládu odpovědnost. Prezident, jenž je z ústavy neodpovědný, ministry toliko jmenuje. Nevybírá si, koho jmenuje a koho ne.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek chce proto vědět, jak to bylo doopravdy se jmenováním – nejmenováním Miroslava Pocheho.

„Právě jsem odeslal premiérovi písemnou interpelaci. Ptám se v ní, kdy a jakou formou navrhl Jana Hamáčka do funkce ministra zahraničí. Písemně interpeluji proto, že pokud nebudu s odpovědí spokojen, mám právo na její projednání na plénu PS, kdy mohou diskutovat všichni poslanci,“ napsal Kalousek na sociální síti twitter.

Senátor Jiří Dienstbier (ČSSD) k tomu dodal, že prezident Zeman zřejmě porušil ústavu. Pokud je pravda to, co tvrdí Andrej Babiš (ANO), že totiž prezidentu Zemanovi předložil jen jeden seznam ministrů, a nikoli dva, jak spekuloval server aktuálně.cz, a na tomto seznamu byl na ministra zahraničí navržen Miroslav Poche, pak by měl Pocheho jmenovat. Jinak nepostupuje v souladu s Ústavou ČR.

„Pokud jediným návrhem na ministra zahraničí, který Babiš předložil Zemanovi, byl Poche, pak Zeman porušil Ústavu ČR hned 2x. Jednak tím, že nerespektoval návrh předložený premiérem, dále tím, že jmenoval (pověřil) Hamáčka, aniž by takový návrh premiér předložil,“ napsal Dienstbier na sociální síti facebook.

Jenže také existuje možnost, že předseda ČSSD Jan Hamáček pohřbil úvahu, že se Miroslav Poche stane ministrem zahraničí a dohodl se s Andrejem Babišem, že dočasně povede resort české diplomacie. Ona dočasnost může trvat po dosud blíže neurčenou dobu. Pokud takováto dohoda vznikla, Babiš nepředložil Zemanovi seznam s Pochem a prezident pak v žádném případě ústavu neporušil, doplnil senátor za ČSSD, který se v minulosti netajil svými kritickými názory jak na adresu Miroslava Pocheho, tak na adresu Miloše Zemana.

