Svá nejlepší politická léta mám ještě před sebou, pravil v rádiu Kalousek

Kdo má být ministrem zahraničí – Miroslav Poche, nebo Jan Hamáček? Podle Kalouska není jasné, který z těchto pánů by měl být ministrem zahraničí. Záleží prý na tom, jestli pan prezident Zeman porušil ústavu a jmenoval někoho, koho neměl, nebo premiér Andrej Babiš lže. „Buď pan premiér lže, nebo pan prezident porušil ústavu,“ vypálil Kalousek. Jedním z velkých rizik současné vlády podle Kalouska je, že se mnohdy nedrží v právních mantinelech. „Pan premiér Babiš už tolikrát lhal, že mu nemůžete moc věřit,“ varoval host. Obcházení pravidel právního státu rozhodně není v pořádku, varoval předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Čeští prezidenti vždy vstupovali do sestavování vlád, ale dosud stačilo, když premiér prezidentovi pohrozil kompetenční žalobou, kterou by podle odborníků prezident pravděpodobně prohrál, a hlava státu udělala krok zpět. Teprve mezi prezidentem Milošem Zemanem a Andrejem Babišem došlo ke změně, když Babiš dopředu jasně oznámil, že žádnou kompetenční žalobu podávat nebude.

„Je to prostě kocourkov. Já si pamatuji všechny vlády od roku 1990, ale nikdy si nepamatuju takovouhle nekonečně dlouhou a trapnou šaškárnu,“ zlobil se Kalousek.

Fakticky tu podle hosta už půl roku vládne koalice ANO, SPD Tomia Okamury a komunisté, ke které se z vlastní vůle přidala ČSSD. Největším problémem této koalice bude zahraniční směřování jejich reprezentantů. Andrej Babiš sice ujišťuje, že jeho vláda bude prozápadní, ale Kalouskovi to pro uklidnění nestačí, protože už jsme údajně viděli, že Babiš může každý den říkat něco jiného.

Stejně skeptický byl Kalousek v otázce nestranného projednání kauzy Čapí hnízdo, ve které je obviněn právě Babiš. „To by museli být státní zástupci i policisté svatí, aby to dotáhli úplně do konce,“ uvedl Kalousek.

Pár slov padlo i k předvolebním průzkumům, které o TOP 09 říkají, že se nemusí dostat do Sněmovny, zatímco názorově poměrně blízká ODS roste. Jak je to možné? „ODS byla trochu polita živou vodou migrační krize. Ona zaujala stanovisko, které bylo drtivě většinové a výrazně protiunijní. A přestože se migrační krizi daří tlumit, tak tu někteří populisté ten strach přiživují,“ udeřil Kalousek.

U TOP 09 doufá, že opět posílí. Osobně prý věří, že jeho hvězdná politická hodina ještě přijde. „Jsem přesvědčen, že nejlepší politická léta mám ještě před sebou, takže nemluvme o definitivním konci,“ přál si.

