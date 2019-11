Kalousek (TOP 09): Poslanecký klub TOP 09 nemůže podpořit státní rozpočet ze tří zásadních důvodů

Dobrý den, dámy a pánové.

Dovolte mi jen, abych velmi stručně zopakoval pozici poslaneckého klubu TOP 09, který bez ohledu na to, jaké budou přijaty pozměňující návrhy předkládané v tomto čtení, nemůže podpořit státní rozpočet ze tří zásadních důvodů.

Tím prvním důvodem je neexistence jakéhokoliv řešení a nulových nákladů v rozpočtu na systémová rizika související s prodlužováním lidského věku. Tedy se systémem penzí a veřejného zdravotního pojištění.

Druhým důvodem je nízká investiční aktivita státu, třetím důvodem je neustále se snižující odolnost rozpočtu proti budoucímu ochlazení ekonomiky. Tento trend se bohužel promítá i do střednědobého výhledu a není proto možné, abychom rozpočet v této podobě podpořili. Přesto se domníváme, že je potřeba akcentovat některé priority. Klub TOP 09 předložil celkem 22 pozměňovacích návrhů a jsme připraveni podpořit celou řadu návrhů našich opozičních kolegů směřujících do priorit, o kterých jsme přesvědčeni, že by tam směřovat měly, tedy zejména do vzdělání, do bezpečnosti a do investic jako celku.

Dovolte mi, abych se přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům. Je to návrh 3829, kde navrhuji zvýšit výdaje kapitoly Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o 90 mil., z toho 50 mil. na platy a 40 mil. na investice. Tuto částku bilancuji proti kapitole Státní dluh, specifický ukazatel obsluha státního dluhu.

Jsme objektivně ve válce, dámy a pánové, v kybernetické válce, kterou na našem území vedou zpravodajské služby cizí moci. V této situaci máme Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v situaci, kdy nemá dobudovánu svoji IT infrastrukturu, nemá zajištěné prostředky pro její dostatečný rozvoj a průměrný plat v Národním úřadu je 52 000, což za současného trhu práce neumožňuje najmout opravdu špičkové odborníky pro danou oblast, kteří by mohli čelit stejně tak špičkovým odborníkům z řad útočníků na kybernetickou bezpečnost. Domnívám se, že 50 mil. na platy a 40 mil. na investice, to je celkem 90 mil. na posílení této instituce, která se opravdu ocitla ve válce, nejsou peníze, které by náš rozpočet neunesl. Je to, prosím pěkně, devětkrát méně, než nás stojí sleva na jízdné za jeden měsíc, tak snad bychom těch 90 mil. ročně na věc priority, bezpečnosti státu, mohli prosím obětovat.

Druhý můj pozměňovací návrh jsem vložil do systému pod číslem 3830 a... (K poslanci Foldynovi, který v sále hovoří s dalším poslancem.) Jardo, neřvi! (Poslanec Foldyna: Omlouvám se.)

Druhý pozměňovací návrh jsem vložil do systému pod číslem 3830. Navrhuji zvýšit kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 250 mil. korun, a to ve specifickém ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací. Tuto částku rovněž bilancuji oproti kapitole Státní dluh, specifický ukazatel obsluha státního dluhu. Prosím, dovolte mi stručné zdůvodnění tohoto návrhu v oné výši 250 mil. korun. Ředitelé škol jsou zařazeni do 13. tarifní třídy. Toto zařazení nepokládám za odpovídající odpovědnosti jejich práce a především náplně jejich práce. Jsem přesvědčen, že ředitelé škol by si zasloužili zařazení do 14. třídy. To samozřejmě není v silách Poslanecké sněmovny, to je ryze věcí exekutivy, nicméně vyžadovalo by to zhruba 250 mil. korun na platové prostředky včetně příslušenství. Já jsem přesvědčen, že pokud by Sněmovna nalezla vůli navýšit platové prostředky kapitoly Ministerstva školství v oblasti regionálního školství, pak by zcela jistě exekutiva vyhověla tomuto přání a přeřadila ředitele škol ze 13. do 14. třídy.

Tolik tedy dva moje pozměňovací návrhy. Promiňte mi mou zapomnětlivost, nejsem si úplně jistý, jestli jsem u toho prvního jmenoval registrační číslo v systému, proto ho raději zopakuji. Hlásím se k pozměňovacím návrhům pod číslem 3829 týkajícímu se Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a 3830 týkajícímu se kapitoly Ministerstva školství. V obou dvou případech bilancuji proti kapitole Státní dluh.

Děkuji za pozornost.

