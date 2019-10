Kalousek (TOP 09): Riziko lidských tragédií bylo odstraněno

Děkuji za slovo. Já jsem chtěl ve vší úctě vašim prostřednictvím, pane předsedající, požádat pana poslance Juříčka, jestli bychom se mohli v Poslanecké sněmovně oslovovat paní poslankyně nebo pane poslanče. On tak laškovně řekl panu poslanci Skopečkovi Honzíku. Já myslím, že to prostě nepatří do Poslanecké sněmovny.

To si nechte do vašeho politického hnutí. Tam si klidně říkejte Viléme, Hynku, Andreji, ale tady jsme v Poslanecké sněmovně. K dani z nabytí nemovitostí, k jejímuž zrušení se také hlásím, abych ale rád podotkl, že pokud má existovat, pokud není dostatečná většina k jejímu zrušení, tak já jsem paradoxně vždy byl zastáncem, že jí má platit ten kupující. Já jsem totiž ve své praxi zažil obrovské množství případů, kdy kupující nabyl nemovitost, ale protože byl ručitelem za zaplacení daně od prodávajícího, tak ten prodávající jí nezaplatit, peníze probendil a kupující se dostal do zoufalé situace, kdy musel zase tu nemovitost prodat, aby mohl tu daň zaplatit. Takže tím, že se to překlopila tahle povinnost na nabyvatele, tak riziko těchto lidských tragédií bylo odstraněno.

Nicméně hlásím se k tomu, že by se to mělo zrušit a pak žádné lidské tragédie hrozit nebudou.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



