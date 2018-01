V pátek a v sobotu půjde o hodně. Budeme volit prezidenta České republiky.

Tak mě napadlo dát do Sputniku, Aeronetu a Parlamentních listů inzerát, že podporuji Zemana.

To by mohlo zabrat... Co myslíte?

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec

autor: PV