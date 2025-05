Sto dnů Trumpovy vlády: DOGE oznámil, kolik už ušetřil. Obrovská suma

Ministerstvo pro efektivitu vlády (DOGE) oznámilo, že snížilo plýtvání, odhalilo podvody a zneužívání ve federální vládě za nejméně 160 miliard dolarů. Ačkoliv DOGE během prvních sto dnů vlády Trumpovy administrativy už provedl několik významných škrtů, jeho šéf Elon Musk uvedl, že opravdové snižování nákladů teprve započíná.

„Je to běh na dlouhou trať,“ řekl Musk v exkluzivním rozhovoru pro pořad Fox News „Jesse Watters Primetime“. „Když polevíme, plýtvání a podvody se vrátí zpět,“ zdůraznil Musk.

Pracují do dvou ráno, víkendy neznají

Vedoucí pracovníci DOGE odhalili šokující údaje z prvních měsíců fungování oddělení. Ujistili veřejnost, že v DOGE nemají v úmyslu zpomalit, přestože v posledních měsících už provedli řadu závažných a kontroverzních škrtů. Jedním z nejdiskutovanějších cílů DOGE bylo snížit výdaje Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID). Podle interních dokumentů má být zrušeno téměř 15 000 grantů v hodnotě 60 miliard dolarů. Granty představují přibližně 90 % smluv o zahraniční pomoci a byly uděleny po přezkumu výdajů ministerstvem zahraničí. Úsilí DOGE v USAID se však neobešlo bez odporu. Proti se postavil i federální soudce v Marylandu, který rozhodl, že tyto kroky jsou protiústavní. V březnu federální odvolací soud vyhověl návrhu Trumpovy administrativy na prodloužení pozastavení, které umožnilo DOGE pokračovat v činnosti v USAID. DOGE také oznámil, že snížil stovky milionů ve smlouvách DEI a vynaložil obrovské úsilí na snížení federálních výdajů propouštěním federálních zaměstnanců.

„Pokud existuje nějaká skupina lidí, která má skutečnou šanci na úspěch, jsou to lidé tady. Jsou vzhůru do dvou hodin ráno od pondělí do neděle. DOGE neuznává víkendy,“ řekl člen DOGE moderátorovi Fox News Jessemu Wattersovi. Watters se pak zeptal, jak se Musk a členové DOGE po takové směně cítí. „Říkáte si: no, dobře, byl to jen další den v kanceláři,“ odpověděl Musk.

Odešel z univerzity, kamarádi ho opustili

Úsilí DOGE vyvolalo odpor demokratických zákonodárců a americké veřejnosti. V posledních sto dnech se odpor proti Muskovi a DOGE stupňoval od protestů až po vandalismus. Jeden člen DOGE prozradil, že odešel z Harvardovy univerzity, aby „sloužil své zemi“, ale setkal se s negativní reakcí. „Je politováníhodné vidět ztracená přátelství. Většina kampusu mě teď nenávidí, ale doufám, že si lidé uvědomí, že reforma je skutečně potřebná,“ řekl mladík.

Také další člen DOGE ocenil práci na dosažení „trvalé změny“ ve federální vládě. Přestože DOGE zanechal výraznou stopu v prvních sto dnech Trumpova druhého funkčního období, ministerstvo stále pracuje na plné obrátky. Šéf Musk však už plánuje odchod.

