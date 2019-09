Kalousek (TOP 09: Vůbec netušíme, jaký návrh bude, a už máme sklon křičet nikdy

Děkuji za slovo. Dovolte krátkou reakci, abych se zastal své kolegyně. Nikdo přece nezpochybňuje suverénní právo Poslanecké sněmovny o téhle věci diskutovat kdykoliv se jí zachce, nicméně přece jenom, prosím, zvažme dikci té diskuze, kdy v okamžiku, kdy vůbec netušíme, jaký návrh bude ležet na stole, tak máme už sklon křičet nikdy a vůbec o tom nemluvme, nesahejte nám, zlá Evropská unie, na naše olovo. Já si myslím, že prostě počkat minimálně na ten základní legislativní návrh, který může být efektivní, který může být dobrý, protože olovo prostě je jedovatý prvek, anebo tam také může být naprostá hloupost a na základě toho prostě zaujmout pozici, ať už na úrovni vlády, nebo na úrovni Poslanecké sněmovny, a to je ten jediný racionální postup. Ale jaksi být mimořádně znepokojen nebo předstírat mimořádné znepokojení v okamžiku, kdy opravdu nevíme, bude-li vůbec něco navrženo a bude-li, tak co to bude, tak to je diskuze, které velmi málo rozumím.

Jinak pan poslanec Ondráček vyjádřil přání se s těmi lidmi z Evropské unie setkat. To není problém. Na DG environment pracuje několik Čechů. Nejvýše postavený Čech tam byl generální ředitel této DG, byl to pan Ladislav Miko, ministr životního prostředí první Topolánkovy vlády, a je jistě k dispozici komukoliv ke konzultaci v České republice. Je pravda, pane poslanče Ondráčku, že není v tom vašem světě. On v tom listopadu 89 stál na té druhé straně a vydrželo mu to až dodneška.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Koten (SPD): Nedokážu si představit, že by olovo v nábojích nahradilo zlato Hamáček (ČSSD): Nemám nic proti ochraně přírody, toto je ale šlápnutí vedle Ministr Vojtěch: Olovo je těžký toxický kov, představující zdravotní riziko Okamura (SPD): Svoboda a demokracie musí platit pro všechny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV