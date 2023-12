Kalousek (TOP 09): Vždycky jsem si myslel, že mám smysl pro humor...

reklama

Nikdy jsem nedělal politiku proto, abych měl “trafiku”, ale proto, abych dělal práci, která mi dávala smysl. Jakkoliv si Senátu vážím, práce senátora by pro mě smysl neměla. Pečlivě a srozumitelně jsem to kolegům na výkonném výboru vysvětlil a zdůraznil, že do Senátu kandidovat nebudu. Půl hodiny poté, co jsem odešel, přijali toto usnesení.

Vždycky jsem si myslel, že mám smysl pro humor, ale tohle je vážně dada: Bez mé přítomnosti se domlouvají, kam kandidovat nesmím, a bez mé přítomnosti se usnášejí, kam kandidovat mám, i když nechci.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Zahajuji protestní jedlovku Kalousek (TOP 09): Rozsudek vůči Babišovi dopadá v morální rovině i na Bartoše Kalousek (TOP 09): Moje nespokojenost stále roste Kalousek (TOP 09): Tomu se fakt tleskat nedá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE