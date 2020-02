Kaňkovský (KDU-ČSL): Epidemiologické výzvy tu budou i v budoucnu

reklama

Dobré ještě dopoledne. Vážení pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, rád bych vás seznámil s pozicí klubu KDU-ČSL k předložené novele. Tato novela je transpoziční. My v tom jádru té transpoziční novely tuto novelu podporujeme. Pokud se týká pozměňovacích návrhů, tak jenom krátce. Jednoznačně podporujeme pozměňovací návrh paní kolegyně Brzobohaté pod bodem D2, týkající se úhrady očkování proti meningokokovi. Za to moc děkujeme.

Dále podporujeme pozměňovací návrh pod bodem A paní poslankyně Adámkové, tam jsem i spolupředkladatelem. Já jsem hluboce přesvědčen, že v současné složité epidemiologické situaci tím spíše by hlavní hygienik měl mít vzdělání lékaře, a to s příslušnou specializací. Chci tady říci, že to není nic osobně proti současné pozici hlavní hygieničky, ale my vnímáme problém v segmentu ochrany veřejného zdraví dlouhodobě jako neuspokojivý.

Jsme přesvědčeni o tom, že ty epidemiologické výzvy, které dnes prožíváme, mohou být i do budoucna. To se netýká jenom koronaviru, to se může týkat dalších infekčních nákaz. A je také potřeba si uvědomit, že tady máme další epidemiologické výzvy, a to je například vzrůstající rezistence na antibiotika, se kterou se dneska již potýká například jižní Evropa. Takže jsem přesvědčen, že pozice hlavního hygienika by měla být obsazena specializací lékaře s příslušnou odbornou specializací v oblasti veřejného zdraví a hygieny.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud se týká očkování, KDU-ČSL dlouhodobě podporuje očkování, protože i my to považujeme za naprosto zásadní preventivní nástroj v ochraně veřejného zdraví před závažnými infekčními chorobami. Tady se nic nemění. Nicméně určité pokrytectví, které máme v současném znění zákona, týkající se právě účasti dětí na zotavovacích akcích v některých předškolních zařízeních, považujeme spíše proti očkování, proti tomu, aby rodiče věřili a měli důvěru v to, že očkování funguje. Takže tady my podpoříme pozměňovací návrhy kolegy Třešňáka, Válka či Farského.

A na závěr mi dovolte říci, že si myslím, že tento zákon je velmi důležitý a stane se ještě důležitějším právě v případě, pokud uděláme určitou inventuru, zejména v oblasti ochrany veřejného zdraví a zejména i pokud se týká účasti dětí na některých akcích, jako jsou letní tábory, školy v přírodě či jiné zotavovací akce. Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Piráti: Sněmovna schválila náš návrh změny ústavy, umožní rozšířit pravomoci NKÚ Pávek (STAN): Spravovati se sám je pro mne naprosto výsadní privilegium Kubíček (ANO): Vytvoření databáze NKÚ by znamenalo velký tlak na státní rozpočet Valachová (ČSSD): Bylo by to trošku lhaní si do kapsy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.