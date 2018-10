Kaňkovský (KDU-ČSL): Korupční rizika zůstávají, pouze jsme je přesunuli na jinou instituci

Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové nebo člene vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové.

Dostáváme se do finále projednávání novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pan ministr ho představil, představil ho i pan zpravodaj, takže já jenom pár poznámek, které mám k této projednávané novele za klub KDU-ČSL.

Jak už zde bylo řečeno, tak potřeba novelizovat zákon o veřejném zdravotním pojištění z hlediska kategorizace úhrad a regulačních mechanismů u zdravotnických prostředků byla zejména vyvolána nálezem Ústavního soudu z května loňského roku. Nicméně potřeba nějakým způsobem regulovat úhradu zdravotnických prostředků jiným způsobem než doposud tady byla již delší dobu. Vzhledem ale k nálezu Ústavního soudu příprava novely tohoto zákona probíhala v poměrně velkém časovém presu, také je potřeba korektně říci, že tato problematika je velmi složitá, zejména vzhledem k rozmanitosti zdravotnických prostředků jako skupiny takové.

My jsme od začátku říkali, že cítíme společenskou potřebu tuto novelu v krátké době přijmout, a také proto jsme mu jako klub KDU-ČSL dali v legislativním procesu zelenou, protože chápeme zejména tu společenskou potřebu to do konce tohoto kalendářního roku vyřešit. Nicméně jsme nebyli nakloněni tomu zrychlenému projednávání, protože jsme tam cítili a cítíme doposud některá rizika, která tato novela přináší, a proto jsme také na garančním výboru vznášeli celou řadu dotazů.

Musím říci, že Ministerstvo zdravotnictví na velkou většinu z nich nebo v podstatě na všechny buď písemně, nebo ústně zodpovědělo. Přesto nemohu říci, že by všechna rizika, která v té novele vidíme, byla rozptýlena. Některé otázky tady zůstávají. Například dodnes nevíme, podle jaké metodiky byla pracovní skupina, která byla zřízena na Ministerstvu zdravotnictví, podle jaké metodiky postupovala při sestavování kategorizačního stromu, při zařazování jednotlivých skupin zdravotnických prostředků do úhrad i při nastavování regulačních mechanismů. Tady ty odpovědi jsme úplně nedostali.

Také musím říci, že zákon ve své důvodové zprávě má, že je významně protikorupční. Já s touto hypotézou nemohu souhlasit. Ta korupční rizika dle mého názoru zůstávají, pouze jsme je přesunuli z jedné instituce na jinou instituci. Nicméně při tom, když budeme nově zařazovat zdravotnické prostředky do systému úhrad, tak ta potenciální korupční rizika tady zůstávají a můžeme se jenom ptát, jestli pokud to bude v gesci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, je na to SÚKL dostatečně přichystán. To byla další naše připomínka, kterou jsem dotazoval. Ta agenda spojená s úhradami a se zařazováním a kontrolou úhrad zdravotnických prostředků je poměrně rozsáhlá. A také jsme se ptali, zda je Státní ústav pro kontrolu léčiv na tuto agendu dostatečně připraven, protože ten časový tlak i na SÚKL je poměrně veliký. Také si nemyslím, že všechny tyto obavy byly doposud rozptýleny. Přesto přese všechno, jak už jsem avizoval, klub KDU-ČSL tuto novelu podpoří, přestože řadu těch rizik v té novele vidíme a jsme přesvědčeni, že až praxe ukáže, jak ta současná legislativní úprava bude fungovat. Já to neberu jako výčitku směrem k Ministerstvu zdravotnictví, protože skutečně tato oblast patří mezi komplikované, nicméně považuji za nutné to zde zmínit, protože nedělejme si iluze o tom, že jsme připravili v tomto směru ideální novelu, tak jak to někdy v těch mediálních výstupech zaznívá.

A nyní krátce k dnes projednávaným pozměňovacím návrhům. Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás rád chtěl poprosit o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem A2, což je pozměňovací návrh, který jsem předložil do výboru pro zdravotnictví a týká se snížení započitatelného doplatku na léčivé přípravy u osob s uznanou invaliditou třetího stupně. Dostáváme to vlastně na úroveň seniorů nad 70 let, tedy snižuje se ten započitatelný doplatek na hladinu 500 korun. Jsme přesvědčeni o tom, že tady napravujeme určitou historickou křivdu a zdravotní výbor si tento pozměňovací návrh vzal za svůj, tak pevně věřím, že jej podpoříte v hlasování i vy.

A dále bych se rád zmínil ještě o dvou pozměňovacích návrzích pod písmenem F. Jsou to pozměňovací návrhy, které jsem taktéž předkládal, předkládal jsem je ve druhém čtení. Ten první pozměňovací návrh pod písmenem F1 řeší úhradu mechanického invalidního vozíku u těch osob, které mají pro užití v exteriéru, tedy na venkovní použití, vozík elektrický. A do interiéru a do svého domácího prostředí, ale i pro návrat do zaměstnání, užívají vozík mechanický.

My jsme vedli velkou diskusi s Ministerstvem zdravotnictví, se zdravotními pojišťovnami. A já oceňuji, že jsme nakonec v tomto směru dospěli ke kompromisu té maximální úhrady toho tzv. druhého vozíku, tedy vozíku mechanického. A já pevně doufám, že i tento nalezený kompromis si najde u vás podporu, že podpoříte to navýšení ze 14 tis. na 20 tis. korun.

Pak je tady druhý pozměňovací návrh pod písmenem F2, který řeší opravy mechanického a elektrického invalidního vozíku, a to u těch osob, které mají tyto vozíky dané do svého vlastnictví. Tady jsme také vedli velkou diskusi o tom, jak nastavit tu maximální úhradu u těchto oprav. Je potřeba si uvědomit, že tyto opravy jsou u mechanického vozíku konstituovány na pět let a u elektrického vozíku na sedm let. Je také potřeba si uvědomit, že jsou to věci jako každé jiné, tzn. tak jak se nám doma rozbije vysavač na automobil nebo automatická pračka, tak se pacientům mohou rozbít i tyto jejich pomůcky. A je potřeba si také uvědomit, v jaké finanční situaci tyto osoby jsou.

My si tady trošičku konkurujeme s mým váženým kolegou panem hejtmanem Běhounkem o výši těch oprav. Znovu opakuji, je to limit, který je na pět a sedm let. Vždycky tady zůstává role revizního lékaře. A to navýšení, které jsme navrhli - my jsme navrhli u mechanického vozíku navýšení z 8 265 korun na 13 043 korun, jsou to ceny bez DPH, a u elektrického vozíku z 11 570 na 17 391. To nejsou žádné horentní sumy, které by veřejné zdravotní pojištění rozkolísaly, ani počet těch osob není ve statisících či desetitisících, jsou to počty osob v tisících. Takže já bych vás chtěl moc požádat, abyste zvážili a podpořili pozměňovací návrh pod písmenem F2, kdy opravdu jenom velmi málo navyšujeme ten budget na ty opravy, nijak to nerozkolísá veřejné zdravotní pojištění a těm handicapovaným osobám v tomto směru pomůžeme.

Protože je procedura, kterou navrhl pan zpravodaj s legislativou a která prošla garančním výborem, navržena tak, že by se prvně měla hlasovat ta nižší částka, tedy pozměňovací návrh pod písmenem A14, tak vás požádám potom o změnu procedury, zda byste zvážili, že bychom prvně hlasovali tu vyšší částku, tedy pozměňovací návrh pod písmenem F2 - myslím si, že je to i logičtější a většinou to v takovýchto případech děláme. A pokud neprojde, tak by se pak hlasovala ta nižší částka. Samozřejmě vás to nijak neovlivní v tom, abyste se rozhodli, pro které to řešení ruku zvednete.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost a budu rád, když podpoříte mnou zmíněné pozměňovací návrhy.

Děkuji.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL

poslanec



