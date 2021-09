Kaňkovský (KDU-ČSL): Ministerstvo prostě nechce tuto metodu do boje s covid-19 pustit

reklama

Dobré dopoledne. Já budu ve faktické poznámce reagovat na pana ministra Brabce. Samozřejmě respektuji, že nejste odborníkem na tuto problematiku. Nicméně téma protilátek proti covid 19 jsme otevřeli na půdě Poslanecké sněmovny společně s panem profesorem Válkem a s paní profesorkou Adámkovou na zdravotním výboru již začátkem tohoto roku. Žádali jsme, aby odborný panel ministerstva o tomto validně jednal jako odborníci. Následovala potom moje ústní interpelace v březnu tohoto roku na pana docenta Blatného, který tady za tímto mikrofonem řekl "ano, je to důležité téma, budeme se tomu věnovat". Bohužel, celou řadu měsíců se nedělo vůbec nic. My jsme to tady znovu a znovu opakovali - pojďme se o tom odborně bavit. Bohužel, ministerstvo nasadilo rétoriku - není to probádáno, neexistují studie, a proto se tím zabývat nebudeme.

Ale v tuto chvíli existuje celá řada zahraničních studií, ale i českých studií, například sdružení Smith (?), což je sdružení předních mikrobiologů, imunologů a statistiků, kteří dokládají, že vyšetřování protilátek svůj význam má. Není to všespásná metoda, je to jedna z metod, která nám může pomoci vymanit se z kruhu pandemie covid 19, ale striktně to odmítat a papouškovat "nemůžeme, nejde to, odborníci se neshodnou" není pravda. A v České republice v tuto chvíli z těch validních relevantních odborníků již převládá názor ano, protilátky lze využít, pojďme se na tom domluvit. A o tom to je. Ministerstvo tomu staví hráz a prostě nechce tuto metodu nějakým způsobem do toho algoritmu strategie boje s covid 19 prostě ty protilátky pustit. A je to smutné. A je to odborná záležitost, která se možná trochu zpolitizovala, ale zpolitizovala se proto, že ministerstvo odmítá určité skupině odborníků do toho mluvit. A to je ten základní problém.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



