Kaňkovský (KDU-ČSL): Ohodnocení farmaceuta za výdej léčivého přípravku na recept

Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych krátce ve třetím čtení vás jednak seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL k této novele. Tak jak už tady zaznělo od dalších kolegů, my považujeme tuto novelu za významnou, a to zejména kvůli jejímu základnímu poslání, kterým je nastavení předvídatelných a jasně daných úhrad nových inovativních léčebných přípravků zaváděných do praxe i nových léčebných postupů. To považujeme skutečně za klíčový bod této novely.

A pokud se mám vyjádřit k těm dalším ustanovením, tam my jsme za klub KDU-ČSL po poměrně rozsáhlé expertize našeho týmu dávali směrem k Ministerstvu zdravotnictví celou řadu dotazů a podnětů k některým ustanovením. Musím říct - a to nepadá na hlavu současného pana ministra - že se nám těch odpovědí dostalo velmi, velmi záhy(?). Já jsem žádal na výboru pro zdravotnictví o to, aby nám ty odpovědi byly zaslány ještě před druhým čtením, abychom na ně mohli zareagovat pozměňovacími návrhy, nicméně, tak jak bývá v poslední době u Ministerstva zdravotnictví zvykem, dostali jsme ty odpovědi až týden po uskutečnění druhého čtení. Toto nepovažuji úplně za fér jednání. Nicméně by jsme na některé ty poznatky našich expertů společně s kolegou panem prof. Válkem a s kolegy z ODS zareagovali některými pozměňovacími návrhy, k těm se tady ale dneska už vracet nebudu. (V sále je hluk.)

Zmínil bych se pouze o dvou pozměňovacích návrzích, které tady v úvodním slovu ke třetímu čtení, nebo jeden z nich, zmínil i pan ministr. A tím prvním je pozměňovací návrh pod písmenem A11, což je pozměňovací návrh, který řeší zavedení tzv. dispenzační taxy. To znamená ohodnocení farmaceuta za výdej léčivého přípravku na recept. Já chci říci, že tahle problematika visí ve vzduchu již možná čtyři pět let a opakovaně na odborné bázi, ale i na politické bázi jsme vyzývali Ministerstvo zdravotnictví, aby se tímto problémem zabývalo. Protože práce farmaceuta neznamená jenom vyndat krabičku ze šuplíku a otaxovat ji, ohodnotit finančně a pak ji vydat pacientovi. Ale ta skutečně spočívá při té dobře vedené farmaceutické praxi v poučení pacienta o tom, jakým způsobem má ten léčivý přípraven užívat, jaká jsou rizika jeho používání a všechny další potřebné informace. Bohužel Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě neslyší na tento neřešený problém a právě proto jsme ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou přišli s tím pozměňovacím návrhem. A není to nový pozměňovací návrh, protože skutečně o dispenzační taxe anebo o nějakém jiném způsobu řešení svízelné situace zejména malých lékáren, které právě na tuto neřešenou oblast doplácejí, tak jsme opakovaně ministerstvo vyzývali k nějakému řešení a my netrváme na tom, že to musí být dispenzační taxa za každou cenu. My jenom říkáme, že situace malých lékáren v malých sídlech je v tuto chvíli již velmi kritická. Veškerá legislativa a veškeré kroky v posledních letech, a to zase nepadá jenom na hlavu pana ministra Vojtěcha, nahrávají velkým řetězcům ve velkých nákupních centrech. Tam těch lékáren máme dneska až přebytek. Ale na malých sídlech, a mám na mysli obce tisíc obyvatel a víc, tam skutečně ty lékárny v tuto chvíli jsou ve velkém ohrožení a ani v tomto volebním období se jim žádným způsobem nepomohlo. Proto jsme přišli opět s tou myšlenkou dispenzační taxy a očekávali jsme diskusi s Ministerstvem zdravotnictví.

Pokud se totiž ministerstvu nelíbí ta formulace a tak, jak řekl pan ministr, zdá se jim vágní, nebo mají pocit, že podzákonný předpis nemůže upravovat tu cenovou hladinu, kolik by vlastně ta dispenzační taxa měla činit, tak tady bych velmi oponoval. Za prvé máme v legislativě celou řadu příkladů, kdy podzákonný předpis upravuje cenovou relaci. A netýká se to jenom zdravotnictví. To znamená, tento argument beru jako lichý.

Ale my jsme byli připraveni diskutovat i o jiné možnosti. Buď o jiné možnosti, jak upravit tu dispenzační taxu legislativně, nebo o hledání jiné možnosti, jak těm malým lékárnám pomoci. Nestalo se. Přesto bych vás chtěl, kolegyně a kolegové, požádat, zda byste zvážili a podpořili ten pozměňovací návrh A11. Protože si skutečně si myslím, že pokud všechny strany, všechny politické subjekty, které tady jsou, měly ve svých volebních programech podporu venkova, podporu služeb na venkově, tak dneska nám z těch vesnic a městysů odcházejí hospodští, odcházejí nám tam další služby, jsou rušeny pobočky České pošty, a tak dále.

A jestliže v některých těchto obcích - a mám na mysli skutečně ty obce nad tisíc obyvatel - budou chybět i lékárny, tak potom si do volebních programů skutečně nedávejte to, že chcete zlepšit veřejné služby na těchto obcích a že chcete obnovovat náš venkov. Tolik tedy k pozměňovacímu návrhu A11.

Potom ještě pozměňovací návrh pod písmenem L, který už jsem dával mimo výbor ve druhém čtení. Ten se týká problematiky dohody o nejvyšší ceně. Chci říct za KDU-ČSL, že my tento institut podporujeme, že ho skutečně vidíme jako nástroj, který může zlevnit naše zdravotnictví. To znamená, když přijde doba - a je možné určitým, a většinou se to týká těch finančně nákladných léčivých přípravků - kdy je možné dohodnout nižší cenu mezi distributorem a zdravotní pojišťovnou, tak my tento institut považujeme za správný. Já v žádném případě nechci rozporovat jeho význam.

Co je problém, že ministerstvo ve svém vládním návrhu upravilo podmínky uplatňování dohody o nejvyšší ceně takovým způsobem, že zde vznikají rizika pro lékárny. A tady se to netýká jenom těch malých lékáren, ale všech lékáren. Řeknu to jenom na krátkém příkladu. Pokud si některá lékárna za situace, kdy je na trhu příznivá cenová hladina, nakoupí třeba za několik set tisíc určitý léčivý přípravek s dobrou vírou, že ho bude potom dávat pacientům, tak pokud v mezidobí dojde právě mezi pojišťovnou a mezi distributory k dohodě o snížení té nejvyšší ceny, tak v tu chvíli ty zásoby léčivých přípravků, které budou mít ty lékárny ve svých skladech, tak ta ztráta vlastně půjde na vrub těch lékáren.

Jsem přesvědčený o tom, že přece není možné, aby ty lékárny nesly toto riziko na sebe. Proto jsme přišli s úpravou tohoto institutu a proto si vás dovoluji požádat, abyste podpořili ten pozměňovací návrh pod písmenem L. Není to nic proti tomu samotnému institutu, ale jde o to, abychom nediskriminovali a nebyli nespravedliví vůči lékárnám. Děkuji vám za pozornost a jinak za KDU-ČSL jsme připraveni tento zákon podpořit.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



