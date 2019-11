Kaňkovský (KDU-ČSL): Pacient má právo dostat lék tam, kde ho potřebuje

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k novele zákona o léčivech, sněmovní tisk 581, za klub KDU-ČSL. KDU-ČSL vnímá jako zásadní problém narůstající nedostatek léků nejenom v lékárnách, ale i v nemocnicích a z tohoto pohledu snahu ministerstva řešit tento problém vnímáme a mohu říci, že i podporujeme. Bohužel předložený sněmovní tisk 581 podle našeho návrhu ten cíl, který je správný, tzn. dělat všechna opatření pro to, aby pacient dostal sobě potřebný lék v tu správnou dobu a na tom správném místě, že ten cíl bohužel předložený sněmovní tisk nenaplňuje.

Na druhé straně nechceme zpochybňovat snahu pana ministra a jeho týmu ten problém řešit, takže nebudeme v této fázi navrhovat zamítnutí tohoto tisku, ale tak, jak tady zaznělo z úst mých předřečníků, tento návrh je potřeba ještě velmi, velmi prodiskutovat, speciálně ve zdravotním výboru. To znamená, že my podpoříme určitě prodloužení lhůty na projednání tohoto návrhu zákona a podpoříme i přerušení, protože si myslíme, že skutečně to není vydiskutováno v odborné veřejnosti a jenom těch mailů, které jsme dostali od včerejšího dne, kdy byl tento tisk na dnešek přednostně zařazen, je opravdu hodně.

Já bych se tady ještě krátce vyjádřil k některým aspektům, které tady zazněly. Pan ministr tady říkal o tom, že se inspiroval podobnou zákonnou úpravou na Slovensku. Tady navážu na slova mého ctěného kolegy pana hejtmana Jiřího Běhounka: Když dva dělají totéž, není to totéž. Jsem přesvědčený o tom, že tak, jak je to navrženo ve sněmovním tisku 581, že to nemůže splnit ten účel, který je avizován. To znamená, pobavme se o parametrech tohoto návrhu, pobavme se o tom, co jsme schopni skutečně udělat pro to, aby léčiva byla v těch lékárnách, kde si je pacient může vyzvednout, ale aby byla i v těch zdravotnických zařízeních lůžkových, tzn., abychom se nepotýkali s nedostatkem některých životně důležitých léčivých přípravků v našich nemocnicích. A to, že je tady několik důležitých hráčů na trhu, kteří do toho chtějí promlouvat a kteří poměrně někdy i neomalenými způsoby se budou snažit působit na nás na poslance, aby si ochránili svůj trh, to je zřejmé. To je pokaždé, když je tady novela zákona o léčivech, tak vždycky tito hráči do toho budou promlouvat.

Ale nám by měl být na mysli ten pacient. To znamená, aby skutečně ten pacient ty léky dostal v čase a v místě, kdy je potřebuje. To znamená, nepodceňujme tento problém. Je skutečně potřeba najít legislativní úpravu, která by omezila alespoň některé ty faktory, které ovlivňují nedostatek léčivých přípravků a já si cením toho, že tady pan ministr zmínil, že některé ty faktory nejsme schopni ovlivnit. To, že jsou dneska čím dál častější výpadky ve výrobě, to skutečně my legislativně neošetříme. Ale pokud pak ten léčivý přípravek je tady jenom v nějakém omezeném množství, tak bychom měli dbát na to, aby byl spravedlivě rozdělen mezi distributory a aby se dostal skutečně i regionálně k těm pacientům, aby to nebyl záležitost pouze řetězových lékáren a aby to nebyla záležitost pouze některých větších zdravotnických zařízení.

Pacient má právo na to, aby dostal ten léčivý přípravek tam, kde ho potřebuje. To znamená, i v té poslední lékárně, která je někde v zapadlém městečku. Klub KDU-ČSL podporuje snahu zlepšit stav v oblasti distribuce léků, zvláště těch nedostatkových, nicméně to provedení, které je navržené, považujeme za nedostatečné, diskutabilní a podpoříme ty návrhy, které budou směřovat k té širší diskusi.

Děkuji vám za pozornost.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Nežádoucí vývoz léků je jenom byznys pro několik subjektů Kupka (ODS): Navrhovaný systém by mohl problém ještě prohloubit Ministr Vojtěch: Jde o regulaci takzvaných nevyžádaných a nežádoucích reexportů léků Ministr Vojtěch: Vstup léků do systému úhrad urychlíme novelou zákona

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.