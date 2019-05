Kaňkovský (KDU-ČSL): Tato vláda rekordně navyšuje na sociální služby

Děkuji vám za slovo. Já bych se rád obrátil na paní ministryni financí Alenu Schillerovou vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já si myslím, že pokud tady máme vést korektní diskusi o tom, jakým způsobem se vyvíjejí rozpočty a co valorizujeme, tak je potřeba se podívat také na ty další faktory. A musím říct, že tak jak si paní ministryně velmi vážím, tak tady říci, že tato vláda rekordně navyšuje na sociální služby, aniž by uvedla další faktory, tak si myslím, že to není fér. Všichni víme, jak se vyvíjela ekonomika, všichni víme, jak se vyvíjely některé další faktory. A já jenom připomenu - v roce 2008 byla průměrná mzda v České republice 21 600 korun. V roce 2018 byla průměrná mzda v České republice 31 000. A já se ptám, jestli tedy není logické, že se i rozpočty na sociální služby navyšují a tam těch faktorů je samozřejmě mnohem více. Kolik jsme měli sociálních lůžek v roce 2008? Kolik jsme měli seniorů nad 70 let? A mohli bychom se bavit o dalších a dalších faktorech, které ovlivňují potřebnost sociálních služeb a také samozřejmě narůstání těch rozpočtů. Já bych mohl být spokojený jako člen KDU-ČSL, protože k tomu nejvyššímu navyšování došlo v době, kdy KDU-ČSL byla ve vládě, ale toto přece není honit si tady politická trička, ale bavme se o tom, jaký problém máme v tuto chvíli. A v tuto chvíli nám na letošní rok chybí 2 mld. korun.

A potom si neodpustím ještě jednu poznámku. Paní ministryně tady zmiňovala ty úspěchy, které hnutí ANO má, že navýšili penze o rekordní částku. Ano, je to správně, ekonomika roste, je na vysoké úrovni a bylo by naopak ostudou, kdyby se penzistům nepřidalo. Ale já si vzpomenu na jedno léto z minulého volebního období, kdy se také jednalo o navýšení penzí a tehdejší ministr financí Andrej Babiš dvakrát na vládě odmítl navýšení penzí a až na nátlak tehdejšího premiéra a tehdejšího předsedy KDU-ČSL, těchto dvou lidí (Předsedající: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce.) došlo k tomu navýšení penzí. I to je potřeba připomenout.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



