Kaňkovský (KDU-ČSL): Vláda rozhodně záchranáře nediskriminuje, jen zvolila trošičku jiný přístup

Ještě jednou hezké dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Ještě než se vrhnu na představení čtyř pozměňovacích návrhů, které budeme předkládat v podrobné rozpravě, tak ještě krátce k té debatě, která tady proběhla. Musím říci, že jsme nediskutovali jenom tady, ale diskutovali jsem vlastně mezi projednáním ve výborech i s kolegy a to jak v rámci koalice, tak v rámci opozice.

Musím říct, že si velmi vážím toho, že po těch velmi emotivních vystoupeních a určité bitce, která tady probíhala v těch minulých měsících, se ta diskuze vrátila do věcné roviny. Skutečně jsme diskutovali velmi věcně. Já si toho vážím. Jak s kolegou Brázdilem, Maškem, Janou Pastuchovou a dalšími. Diskutovali jsme i s těmi, kterých se to týká. To znamená, diskutovali jsem s Asociací záchranných služeb, diskutovali jsme s odbory. Mimo jiné z toho také vyplynul jeden pozměňovací návrh, který následně přestavím.

Pokud se týká toho, co tady zaznělo, že vlastně něco těm záchranářům bereme. Jsem osobně přesvědčen, že jim nic nebereme. Nastavujeme trošku jiné podmínky. Nicméně ten cíl, aby mohli záchranáři za určitých podmínek a po odpracované době - tady se to tedy posouvá na těch 30 let - aby se dostali k tomu, když budou potřebovat ze zdravotních důvodů odejít do předčasného nekráceného starobního důchodu, tak tento benefit jim zůstane zachovaný.

To, co my jsme sledovali tou změnou je, že jsme přesvědčeni o tom, že by tam měl zůstat určitý motivační faktor a opakovaně jsme tady byli vlastně konfrontováni s tím, jaké výsluhy mají další složky IZS. A pokud se podíváme, jak je nastaven systém výsluh, tak to také není tak, že když ten profesionální hasič odpracuje, a oni mají tu nejnižší hranici 15 let, tak okamžitě dostane tu nejvyšší výsluhu. Tak to přece není. Oni v tu chvíli dostanou tu základní výsluhu a s každým dalším odpracovaným rokem se jim ta výsluha navyšuje až na tu maximální mez, která je 55 % jejich mzdy.

Jsou tam také určité hranice, že v tom středním věku, kdy pracují ve složkách IZS, tak se jim navyšuje vlastně ta výsluha více. Je to pro ně motivační, aby skutečně i po tom 15. roku u těch složek hasičů, policistů, ozbrojených složek zůstali. To znamená, já jsem přesvědčen o tom, jestliže jsme přistoupili k tomu, že v té základní verzi vládní je to nastaveno tak, že po dvou a půl - omlouvám se, po 20 odpracovaných letech u zdravotní záchranné služby budou mít ti záchranáři nárok na dřívější odchod o dva a půl roku a potom za těch dalších 10 let, a to už nemusí být celých 10 let, ale potom se ten systém zrychluje. Oni už za těch dalších odpracovaných 10 let mohou jít o dalšího dva a půl roku dříve.

A pokud se podíváme, jak je to dnes fakticky, skutečně nám dneska záchranáři nenastupují k záchrance v 18 letech, to ani není z hlediska vzdělávací soustavy možné. Zhruba tam nastupují dneska ve 23, 25 letech. Těch 30 odpracovaných let budou mít kolem 55. roku věku, to znamená podle mého názoru stále ještě jakoby velmi dobrá podmínka. U těch vysokoškoláků, což se týká zejména lékařů, je to složitější. Lékaři mají složitější systém vzdělávání a skutečně se k záchrance dostanou někdy kolem osmadvacátého, třicátého roku, někteří i později, ale i tam existuje reálná možnost, že se na tu maximální hranici, to znamená odchodu o 5 let, dostanou. To znamená, já jsem přesvědčen o tom, že nediskriminujeme záchranáře, a zaznělo to tady od kolegů, já jsem také lékař a se složkami IZS se setkávám velmi intenzívně, jako ortopéd a traumatolog sloužím na urgentním příjmu, velmi si vážím práce záchranářů, protože vím, jak je to pro ně náročné, jak vyjíždění ve stresu, jak se setkávají často s agresivními pacienty, s opilými pacienty a tak dále. Ale s tím se setkávají třeba také sestřičky na urgentním příjmu, a také ty to velmi intenzívně prožívají. Ale už to nechci tady dále rozpitvávat.

To znamená, vláda zvolila trošičku jiný přístup, nicméně rozhodně záchranáře nediskriminuje, nabízí jim stejný benefit za trošičku jiných podmínek.

Tolik ještě k té proběhlé diskusi.

A nyní bych vám rád představil čtyři pozměňovací návrhy, které uplatním potom v podrobné rozpravě. Jsou to pozměňovací návrhy, které se jednak týkají té problematiky záchranářů, ale pak se také týkají některých dalších oblastí, a pevně věřím, že je potom ve třetím čtení podpoříte.

Ten první pozměňovací návrh je čistě legislativně technický a o tom asi není potřeba nějak blíže hovořit, bude potom pod sněmovním dokumentem 1412 načten.

MUDr. Vít Kaňkovský KDU-ČSL



Ten druhý pozměňovací návrh se týká tématu, které jsme intenzívně diskutovali, a ten se skutečně týká záchranářů, a jak už jsem řekl, tady probíhala velmi podrobná diskuse jak se záchranáři, tak s odbory, a to se týká toho přepočtu směn vlastně na ten nárok, kdy se diskutovalo o tom, zda je možné i zpětně dohledat, jaké ty směny vlastně byly, v tom těle toho zákona, tak jak jej představila vláda, to nebylo úplně ideálně napsáno. Takže ten pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby se jasně definovalo, že směna rovná se osm pracovních hodin. Všichni víme, kdo se se záchrankou setkáváme, že ty směny i dneska mají různý charakter, ale zvlášť v tom minulém období to byly 24hodinové směny, 12hodinové směny a tak dále. To znamená, i Asociace zdravotních záchranných služeb říká - ano, my jsme schopni, bude to trochu pracné, ale jsme schopni dohledat ty mzdové výkazy a jsme schopni to takhle, takovýmto způsobem přepočítat. Takže to je ten další pozměňovací návrh týkající se záchranářů.

Další dva pozměňovací návrhy se týkají už jiného tématu, které, pokud by nepadlo veto na projednání tohoto zákona v § 90 odst. 2, tak by byl uplatněn jako samostatná novela, nicméně je to návrh, který také věcně spěchá, a týká se takzvaného výchovného. Vy dobře víte, že ohledně výchovného, to znamená ocenění rodičů za vychované dítě, se tady bavíme zhruba čtyři pět let. V roce 2018 s tím přišla KDU-ČSL, která v tu chvíli představila návrh, aby rodiče, a jsou to zejména ženy, byli za každé vychované dítě oceněni na svém starobním důchodu o 500 korun. Pak se to tady představovalo několikrát. Nakonec, a musím říci napříč Sněmovnou, se to v roce 2021 schválilo, já jsem za to vděčný, ale teď, když už se blíží realizace účinnosti této změny, která je k 1. 1. 2023, tak se objevily některé aplikační pochybnosti a týká se to dvou skupin obyvatel. Tou jednou jsou lidé, kteří mají invalidní důchod, tam dochází vlastně po nabytí nároku na starobní důchod k takzvané transformaci toho starobního důchodu, a zde, pokud by nedošlo k úpravě, by tito lidé byli kráceni. To znamená, ať už je to žena nebo muž, nemohli by mít nárok na to zvýšení o 500 korun. Ten pozměňovací návrh toto napravuje. Myslíme si, že je třeba, a řeknu počet, týká se to asi 46 tisíc poživatelů, aby to bylo narovnáno a nedocházelo k této diskriminaci.

A ten poslední pozměňovací návrh se týká jiné skupiny obyvatel, a to jsou naopak vdovy, vdovci, zejména tedy vdovy, kdy zase dochází vlastně k převodu vdovského důchodu nebo může tam být souběh vdovského starobního důchodu, a tady by docházelo k tomu, že by to výchovné bylo kráceno na polovinu, což také považujeme za diskriminaci.

Tolik tedy čtyři pozměňující návrhy. Pevně věřím, že se k nim připojíte a že je podpoříte ve třetím čtení. Děkuji vám za pozornost.

